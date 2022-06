Meteo 7 giorni: CALDO e AFA ci faranno compagnia, ma con delle eccezioni!

Ormai è certo: l'anticiclone africano ci farà compagnia ancora a lungo, molto probabilmente fino a metà della prossima settimana su quasi tutta Italia. Caldo e afa saranno i protagonisti delle nostre giornate mentre la siccità continuerà ad imperversare soprattutto sulle regioni centrali e meridionali.

Qualche nota lieta è attesa al nord, già teatro di rovesci e temporali nelle ultime ore che hanno ricordato a tutti che la pioggia esiste ancora.

Il settentrione resterà sul bordo dell'anticiclone africano, pertanto nei prossimi giorni potremo ancora assistere a temporali passeggeri in grado di provocare acquazzoni, specie in montagna. Le Alpi, infatti, saranno l'obiettivo principale dell'instabilità pomeridiana favorendo accumuli di pioggia davvero vitali, seppur disorganizzati.

La pianura Padana resterà maggiormente a secco di piogge, esclusi isolati forti temporali tra giovedì e venerdì.

Insomma su quasi tutta Italia la parola d'ordine dei prossimi sette giorni sarà "monotonia" meteorologica. L'alta pressione aleggerà sul Mediterraneo impedendo ricambi d'aria e favorendo un costante aumento dell'umidità nei bassi strati, la quale renderà il caldo sempre più afoso su coste e pianure.

Un cambiamento potrebbe manifestarsi dal 7 luglio, come annunciato in questo articolo. Le possibilità sono basse al momento, considerando che ci troviamo ancora molto lontani dal periodo in esame.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 30 giugno: stabile su tutta Italia con caldo intenso e afoso specie al sud. Isolati temporali sulle Alpi e le pianure a nord del Po tra pomeriggio e sera.

Venerdì 1 luglio: anticiclone prepotente su quasi tutta Italia con caldo intenso e picchi di 40°C nelle zone interne. Temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi. Fenomeni sparsi in serata sulle alte pianure del nord.Temperature in aumento.

Sabato 2 luglio: caldo diffuso e tempo stabile, eccetto rari fenomeni sulle Alpi. Temperature stazionarie.

Domenica 3 luglio: poche variazioni, anticiclone ancora predominante e insistente ovunque. Temperature stazionarie.

Lunedì 4 luglio: stabile su gran parte d'Italia, possibile ritorno di isolati temporali al nordovest e sulle Alpi. Temperature in lieve calo.

Martedì 5 luglio: isolati temporali al nord, specie su Alpi e Prealpi. Anticiclone persistente sul resto d'Italia con caldo intenso. Temperature stazionarie.

Mercoledì 6 luglio: poche variazioni, il caldo sarà protagonista su tutta Italia ed il tempo prevalentemente stabile.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

