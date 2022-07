Meteo 7 giorni: CALDO confermato per giorni, ecco le TEMPERATURE per la prossima settimana

Il caldo africano tornerà a fare sul serio nei prossimi giorni dopo qualche giorno di tregua e di temperature più consone all'estate mediterranea. L'anticiclone si rinforzerà nettamente già giovedì e venerdì portando picchi massimi fino a 37°C in pianura Padana e Toscana, poi nei primi giorni della prossima settimana raggiungerà l'apice.

Tra 19 e 21 luglio il caldo diverrà decisamente più intenso su tutta Italia ed in particolare al nord dove si temono picchi vicini ai 40°C, decisamente clamorosi anche per il cuore dell'estate. Difatti l'anomalia termica prevista a cavallo del 20 luglio è di circa 10°C oltre le medie su buona parte del settentrione. La previsione ha alte possibilità di realizzazione come già spiegato in questo articolo.

Le massime al suolo saranno vicine ai 39-40°C al nord nel periodo 20-21 luglio, fino a 37-38°C nelle zone interne del centro e altrettanto nelle zone interne del sud.

In tutto questo continuerà a mancare anche la pioggia, eccetto isolati temporali sabato al nordest, localmente anche piuttosto intensi ma molto localizzati. La siccità purtroppo continuerà a progredire.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 14 luglio: anticiclone in assestamento sulla nostra penisola. Tempo stabile e caldo a tratti intenso al nord e sull'alto Tirreno. Isolati temporali al sud e temperature di poco superiori alle medie.

Venerdì 15 luglio: caldo in ulteriore intensificazione e tempo stabile da nord a sud. Picchi di 36-37°C in pianura Padana, caldo più sopportabile al sud.

Sabato 16 luglio: caldo in intensificazione al centro e al sud. lieve calo termico al nord e possibilità di isolati forti temporali sul Triveneto.

Domenica 17 luglio: anticiclone su tutta Italia e caldo diffuso. Temperature più alte al centro e al sud, specie aree interne.

Lunedì 18 luglio: anticiclone predominante su tutta Italia, il caldo persiste e diventa afoso su coste e pianure.

Martedì 19 luglio: alta pressione su tutta Italia, il caldo insiste da nord a sud con picchi di 37°C.

Mercoledì 20 luglio: caldo intenso su tutta Italia, picchi di 38-39°C al nord e zone interne del centro e della Sardegna. Afa in aumento sulle coste.

