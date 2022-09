Meteo 7 giorni: CALDO confermato per diverse regioni, altre sotto MALTEMPO!

L'anticiclone africano (e non Lucifero, sia chiaro!) sta pian piano espandendosi verso nord, verso il Mediterraneo, riuscendo così a riportare condizioni meteorologiche pienamente estive su tante regioni.

Sarà il sud Italia l'obiettivo di questa nuova avvezione calda alimentata dall'intramontabile anticiclone sub-tropicale (o africano che dir si voglia). Su Sardegna, Sicilia e Calabria sarà facile imbattersi in temperature localmente superiori ai 35°C nei settori interni, almeno fino a venerdì! Qualche picchi di 38°C sarà plausibile nei settori lontani dalle brezze marine e sottoposti ai venti di favonio provenienti dai monti.

Il caldo sarà via via meno intenso man mano che ci spostiamo verso nord, fino a diventare quasi inesistente sul settentrione. Ricordiamo, infatti, che nel corso della settimana avremo nuove incursioni instabili al nord che porteranno piogge e temporali sparsi in grado di rinfrescare efficacemente l'aria.

Dal week-end il caldo potrebbe nuovamente essere spazzato via da tutto lo Stivale per l'ingresso di gradevoli correnti nord europee, come accennato in questo articolo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 6 settembre: anticiclone africano al sud e caldo a tratti intenso. Meno caldo al nord e più probabile l'arrivo di rovesci al nordovest, specie in serata. Temperature in aumento.

Mercoledì 7 settembre: instabile al nord, nubi in aumento al centro. Sempre stabile al sud. Temperature in aumento al centro e al sud.

Giovedì 8 settembre: generalmente stabile al sud, più nubi al centro e al nord. Rischio temporali intensi sul settentrione. Temperature stazionarie al nord, in aumento altrove.

Venerdì 9 settembre: forte maltempo al nord, fenomeni sparsi in estensione al centro. Anticiclone predominante al sud e apice del caldo.

Sabato 10 settembre: aria più fresca in ingresso su tutta la penisola, le temperature scendono vistosamente al sud. Possibili rovesci e temporali sparsi sulle regioni nordorientali, centrali e meridionali.

Domenica 11 settembre: isolati fenomeni al sud, venti di maestrale e clima gradevole. Temperature in netto calo.

Lunedì 12 settembre: generalmente stabile su quasi tutta Italia eccetto isolati fenomeni al sud. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

