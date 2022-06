Meteo 7 giorni: CALDO africano su diverse regioni, ma ci saranno note instabili

L'alta pressione è pronta a riappropriarsi del Mediterraneo e lo farà già da questo fine settimana. Le fresche correnti nord atlantiche saranno un ricordo ed il caldo tornerà ad avvolgere tante nostre regioni, seppur non come avvenuto nella prima bollente settimana di giugno.

Questa volta, infatti, l'asse dell'anticiclone africano sarà decisamente più occidentale e terrà l'Italia lontana dalle temperature più bollenti (che invece interesseranno la Spagna). Certamente parte dell'anticiclone e del caldo riusciranno ad invadere l'Italia, ma in particolare le regioni del nord e del lato tirrenico. Il medio-basso Adriatico e il sud resteranno ai margini del caldo più intenso e qualche refolo di tramontana (molto debole) riuscirà a rendere il caldo abbastanza sopportabile.

Considerando che l'anticiclone non sarà molto coriaceo lungo lo Stivale è bene attendersi la formazione di acquazzoni e temporali sparsi sui monti e nelle aree interne del centro e del sud. Questa instabilità si presenterà per buona parte della prossima settimana durante le ore pomeridiane, ma ovviamente parliamo di fenomeni isolati e brevi.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 12 giugno: stabile e soleggiato ovunque, temperature in aumento ovunque ma in maniera particolare al nord e sul lato tirrenico. Maestrale al sud e basso Adriatico.

Lunedì 13 giugno: generalmente stabile su tutta Italia, anticiclone in espansione anche sulle regioni del sud e vento in graduale attenuazione.

Martedì 14 giugno: stabile su quasi tutta Italia, eccezion fatta per temporali sparsi sui monti e in pianura Padana. Caldo in aumento ma senza eccessi.

Mercoledì 15 giugno: anticiclone nel Mediterraneo centro-occidentale, Italia ai margini del grande caldo.

Giovedì 16 giugno: anticiclone africano in netto rinforzo ovunque, caldo fino a 37°C al nord. Isolati temporali nelle aree interne e in montagna. Temperature in aumento anche al centro e al sud.

Venerdì 17 giugno: tempo stabile e pienamente estivo. Gran caldo e afa al nord, possibili picchi di 37-38°C. Temporali sparsi in pianura Padana e nelle aree interne del centro e del sud. Caldo in aumento anche al centro e al sud.

Sabato 18 giugno: temporali pomeridiani isolati in pianura Padana e zone interne del centro e del sud, il tempo sarà prevalentemente stabile ed estivo.

