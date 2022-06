Meteo 7 giorni: CALDO africano ma con spiragli instabili, poi altro cambiamento?

Mentre gli ultimi refoli di maestrale interessando le regioni del sud, l'anticiclone africano prova a riprendersi il Mediterraneo favorendo anche un deciso aumento delle temperature. Il caldo torna così a farsi sentire al nord e sul lato tirrenico ma nel corso della settimana in arrivo avremo un aumento termico anche sulle regioni adriatiche e al sud grazie all'acquietarsi del maestrale.

L'anticiclone, tuttavia, non sarà particolarmente forte e stabile: qualche temporale o acquazzone pomeridiano/serale sarà plausibile in pianura Padana, sulle Alpi e nelle zone interne del centro e del sud per buona parte della settimana. Ovviamente parliamo di fenomeni isolati e di breve durata.

C'è inoltre una novità: in corrispondenza del prossimo fine settimana, tra 18 e 19 giugno, sembra profilarsi un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche su alcune regioni. Il modello matematico GFS propone una nuova irruzione di aria fresca, questa volta proveniente dai Balcani, verso le regioni meridionali a suon di acquazzoni e temporali. Il tutto sarebbe accompagnato da un netto calo delle temperature, sicuramente più marcato (con questo tipo di dinamica) sulle regioni del centro e del sud. Sia chiaro, solo ipotesi al momento che necessiteranno conferme nei prossimi aggiornamenti.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 13 giugno: generalmente stabile su tutta Italia, anticiclone in espansione anche sulle regioni del sud e vento in graduale attenuazione.

Martedì 14 giugno: stabile su quasi tutta Italia, eccezion fatta per temporali sparsi sui monti e in pianura Padana. Caldo in aumento ma senza eccessi.

Mercoledì 15 giugno: anticiclone nel Mediterraneo centro-occidentale, Italia ai margini del grande caldo.

Giovedì 16 giugno: anticiclone africano in netto rinforzo ovunque, caldo fino a 37°C al nord. Isolati temporali nelle aree interne e in montagna. Temperature in aumento anche al centro e al sud.

Venerdì 17 giugno: tempo stabile e pienamente estivo. Gran caldo e afa al nord, possibili picchi di 37-38°C. Temporali sparsi in pianura Padana e nelle aree interne del centro e del sud. Caldo in aumento anche al centro e al sud.

Sabato 18 giugno: possibile irruzione fresca in arrivo sulle regioni del centro e del sud, con temporali diffusi e rovesci. Temperature in calo.

Domenica 19 giugno: possibile week-end instabile al centro e al sud con clima più gradevole, stabile invece al nord.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

