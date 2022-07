Meteo 7 giorni: caldo a OLTRANZA, ma i TEMPORALI potrebbero tornare a più riprese

C'è ben poco da fare: le temperature saliranno ancora sul finire della settimana su tutta Italia, dopodiché il caldo intenso persisterà per quasi tutta la prossima settimana all'interno del Mediterraneo.

L'ultima parte di luglio, dunque, non riserverà grandi sorprese dal punto di vista termico. Il caldo sarà intenso e afoso soprattutto al centro e al sud, con picchi frequenti tra i 37 e 40°C, mentre al nord potremmo vivere una leggerissima flessione termica indotta dall'arrivo dell'instabilità.

Come già accennato in questo articolo è probabile una perdita di forza dell'anticiclone africano alle alte quote, soprattutto sulle regioni settentrionali: questo calo di pressione e di geopotenziale sarà causato da aria più secca e fredda proveniente dall'Atlantico, la quale si imbatterà su un vero e proprio cuscino d'aria caldissima e umida presente nei bassi strati.

I contrasti termici saranno tali da favorire la formazione di acquazzoni e temporali localmente molto forti. Il modello americano GFS propone almeno due passaggi instabili: il primo tra lunedì sera, martedì e mercoledì, il secondo a partire da venerdì 29 luglio. In entrambe le circostanze sarebbe il nord ad essere interessato dall'instabilità, mentre il resto d'Italia continuerebbe a vivere condizioni di siccità e caldo eccezionale.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 23 luglio: caldo intenso su tutta Italia, picchi massimi fino a 39-40°C in pianura Padana e zone interne del centro e del sud. Caldo anche di notte con temperature minime oltre 25-26°C. Isolati temporali pomeridiani e serali possibili al nord.

Domenica 24 luglio: possibile ritorno di isolati temporali sulle Alpi e a seguire in Val Padana dopo il caldo eccezionale. Caldo intenso su tutta Italia con poche variazioni termiche rispetto ai giorni precedenti.

Lunedì 25 luglio: anticiclone imponente al centro e al sud con caldo e afa eccezionali. Isolati forti temporali sul nordovest e arco alpino, ma sempre con temperature elevate. Temperature stazionarie.

Martedì 26 luglio: anticiclone su tutto il centro e il sud con caldo intenso e afoso. Temporali al nord con temperature sempre superiori alle medie del periodo. Temperature stazionarie.

Mercoledì 27 luglio: possibile instabilità al nord e zone interne del centro, tempo generalmente stabile altrove. Temperature stazionarie o lievissimo calo.

Giovedì 28 luglio: possibile incremento dell'instabilità pomeridiana al centro e al sud, specie nei settori interni. Temperature stazionarie e sempre oltre le medie del periodo.

Venerdì 29 luglio: possibile nuovo peggioramento al nord con temporali diffusi e localmente molto forti. Stabile e caldo intenso al centro e al sud. Temperature in lieve calo al nord.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località