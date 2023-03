Meteo 7 giorni: c'è spazio anche per l'Atlantico!

La prima decade di marzo proseguirà all'insegna dell'instabilità dettata da varie figure bariche che si susseguiranno nel Mediterraneo. L'alta pressione che a lungo ha condizionato le nostre giornate al momento non si intravede assolutamente dalle nostre parti.

Il ciclone attualmente situato nel Tirreno regalerà altre preziose piogge su diverse località del centro e del sud, oltre che sulle isole maggiori. Non si esclude qualche forte fenomeno in Sardegna legato all'arrivo diretto del ciclone Juliette sull'olbiese (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).

Sulle regioni del nord il ciclone sarà un ricordo già da quest'oggi, per cui fino a domenica il tempo si presenterà prevalentemente stabile.

Discorso diverso per la prossima settimana, quando diventerà sempre più probabile il ritorno delle correnti nord-atlantiche, quelle ricche di umidità e piogge. Le precipitazioni potrebbero ripresentarsi nuovamente al nord e lungo le regioni tirreniche a partire dal 6 marzo. Oltre alle piogge potrebbe accompagnare le nostre giornate anche il vento forte di ponente e libeccio.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 3 marzo: generalmente stabile al nord, depressione sul medio Tirreno con piogge e rovesci sparsi su gran parte del sud, in estensione nuovamente al centro. Temperature in lieve aumento.

Sabato 4 marzo: persistenza della depressione sul medio-basso Tirreno con annesso maltempo al sud. Stabile al nord. Temperature in aumento al nord, in calo al sud.

Domenica 5 marzo: addensamenti sparsi al sud con rari residui fenomeni sui versanti tirrenici. Stabile al centro e al nord. Temperature stazionarie.

Lunedì 6 marzo: nuovo guasto a cominciare dal nord e dal centro Italia per l'avvicinarsi di correnti più umide e instabili occidentali. Ritornano le perturbazioni atlantiche! Temperature in aumento.

Martedì 7 marzo: maltempo diffuso al nord e centro Italia, temperature in calo e nevicate in montagna. Più asciutto sul medio-basso Adriatico e sul lato ionico.

Mercoledì 8 marzo: festa della donna con precipitazioni sulle regioni tirreniche e al Nordest, venti sostenuti di libeccio su gran parte del centro e del sud.

Giovedì 9 marzo: graduale miglioramento su gran parte d'Italia, seppur con qualche pioggia residua al sud e medio-basso Adriatico. Venti in graduale attenuazione.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località