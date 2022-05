Meteo 7 giorni: c'è dinamicità in Europa, altra sferzata TEMPORALESCA dopo il caldo intenso

Ve ne avevamo già parlato questa mattina ed ora arriva qualche piccola conferma in più: dopo la nuova intensa ondata di caldo africano diventa sempre più probabile un altro improvviso calo termico ricco di temporali e acquazzoni, pronti ad investire tante nostre regioni.

Il caldo intenso ci accompagnerà per tutta la settimana, facendosi sentire soprattutto al centro, al sud e sulle isole maggiori con temperature fino a 35-37°C (nelle aree interne).

Il caldo raggiungerà anche il nord, seppur con qualche grado in meno.

Durante la settimana non mancherà qualche nota instabile al settentrione, per via della presenza di refoli instabili alle alte quote che andranno a generare nubi cumuliformi che potranno dar luogo a isolati rovesci o temporali serali.

Insomma fino al termine della settimana avremo poco di cui parlare, visto che l'anticiclone sarà protagonista su quasi tutto il Paese.

Le carte in tavola potrebbero nettamente mutare ad inizio prossima settimana, dal 6 giugno, quando un nucleo fresco e instabile proveniente da nord-ovest potrebbe investire dapprima il nord e successivamente anche centro e sud favorendo un repentino calo termico ed anche tanti temporali di forte entità.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 1 giugno: alta pressione in rinforzo su tutto il centro ed il sud, temperature qui in aumento. Rovesci sparsi sul nordovest tra pomeriggio e sera. Caldo intenso al centro e al sud.

Giovedì 2 giugno: forte anticiclone su tutta Italia, temperature in netto aumento oltre 34-35°C. Isolati temporali su Alpi e pianura Padana a nord del Po.

Venerdì 3 giugno: caldo su tutta Italia, stabile al centro e al sud. Isolati temporali pomeridiani al nord. Temperature stazionarie.

Sabato 4 giugno: caldo intenso specie al centro e al sud con pichi di 37°C. Instabilità pomeridiana e serale al nord.

Domenica 5 giugno: poche variazioni, ancora predominante anticiclone africano al centro e al sud. Nord ai margini, pertanto possibilità di temporali pomeridiani e serali.

Lunedì 6 giugno: possibile peggioramento al nord per l'arrivo di aria molto instabile dall'Atlantico. Caldo e bel tempo al sud.

Martedì 7 giugno: temporali diffusi e localmente intensi al nord. Rischio grandine in pianura Padana. Temporali sparsi al centro Italia, ancora stabile al sud. Temperature in calo a partire dal nord.

