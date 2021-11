Meteo 7 GIORNI: breve comparsa dell'ALTA PRESSIONE, poi affondo FREDDO?

L'Italia sta finalmente vivendo un periodo piovoso e tipicamente autunnale, con nubi e piogge a più riprese da nord a sud. Il merito è da attribuire alla vasta lacuna barica instauratasi nel Mediterraneo centro-occidentale e alle diverse depressioni che riescono a svilupparsi attorno alla nostra penisola (tra le ultime il ciclone subtropicale che ha colpito il medio-alto Tirreno).

Il maltempo, tuttavia, subirà una brusca frenata tra giovedì e venerdì grazie ad un progressivo rinforzo dell'alta pressione delle Azzorre a partire dal nord. Entro venerdì sera l'alta pressione ingloberà tutta la penisola e porterà qualche giorno stabile e leggermente più gradevole nelle ore diurne. Tuttavia ne approfitteranno le nebbie su valli e pianure, dove l'umidità sarà molto elevata.

Ma quanto durerà l'alta pressione? Dalle ultimissime emissioni modellistiche sembra quasi scontato che si tratterà di una breve comparsa, utile solo a riportare un po' di Sole e stabilità dopo tanto grigiore.

Tra il finire della settimana e l'inizio della prossima (quindi tra 21 e 22 novembre) aumentano le possibilità di un'irruzione di aria fredda dal Nordest Europa verso il nord Italia e l'Europa centrale. Al momento si tratta solo di ipotesi considerando che vi è ancora notevole discordanza tra i principali modelli su quella che sarà la traiettoria dell'avvezione fredda. In ogni caso la terza decade di novembre sembra avviarsi verso un clima generalmente più freddo e tipicamente invernale (ve ne abbiamo parlato qui).

Evidente, nel confronto tra GFS e ECMWF per lunedì prossimo, la differente traiettoria dell'irruzione fredda:



Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Martedì 16 novembre: piogge e rovesci al centro e al sud, specie tra Puglia, Molise, Abruzzo. Situazione analoga sulle isole maggiori. Tante nubi al nord ma possibilità di pioggia solo dal tardo pomeriggio. Ulteriore calo delle temperature che ritorneranno in linea coi valori del periodo.

Mercoledì 17 novembre: giornata pienamente autunnale con tante nubi e piogge sparse. Piogge sparse anche al nord, specie tra Emilia, Lombardia e Piemonte. Neve sulle Alpi oltre 1200-1300 metri, più in alto in Appennino. Temperature stazionarie.

Giovedì 18 novembre: piogge sparse al centro e al sud, netto miglioramento su tutto il nord specie nella seconda parte della giornata. Temperature in lieve calo.

Accumuli di pioggia totali fino a giovedì, prima del ritorno dell'alta pressione | (vedi mappe):

Venerdì 19 novembre: alta pressione in rinforzo su tutta Italia e tempo in miglioramento ovunque. Possibilità di nebbie di notte e all'alba in pianura Padana. Temperature in aumento nelle massime.

Sabato 20 novembre: alta pressione su tutta Italia e tempo stabile ovunque. Possibilità di nebbie notturne e nubi basse su valli, pianure e coste tirreniche. Temperature in aumento nelle massime.

Domenica 21 novembre: inizialmente stabile ovunque, poi nubi in aumento al nord e lato tirrenico. Temperature stazionarie.

Lunedì 22 novembre: possibile ondata di maltempo al centro e al nord, con neve a quote via via sempre più basse sulle Alpi. Temperature in netto calo al nord.

