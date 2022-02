Meteo 7 giorni: breve comparsa dell'alta pressione, fine settimana con l'OMBRELLO?

La forte perturbazione ampiamente annunciata nei giorni scorsi sta invadendo proprio in questi minuti il Mediterraneo a colpi di venti burrascosi di maestrale e tramontana. Il fronte freddo della perturbazione sta attraversando il centro Italia ed entro domani si dirigerà al sud dove porterà piogge, neve in Appennino e venti di burrasca forte e addirittura di tempesta, ovvero venti fino a 90-100 km/h (leggi qui maggiori approfondimenti).

A metà settimana (tra mercoledì e giovedì) tornerà il Sole ovunque ma il vento sarà ancora piuttosto fastidioso al sud e sul basso Adriatico. L'alta pressione regalerà non solo cieli sereni ma anche un netto aumento delle temperature al nord e sul lato tirrenico.

Da venerdì sera il tempo comincerà nuovamente a cambiare: un'altra perturbazione artica andrà ad impattare sul versante settentrionale dell'arco alpino, favorendo la formazione di una depressione orografica sul mar Ligure.

La depressione si muoverà verso sud-est, non prima di aver portato un po' di precipitazioni sparse sul nordest.

La parte più intensa della perturbazione coinvolgerà centro e sud Italia nel corso del fine settimana, apportando non solo piogge diffuse ma anche nevicate importanti lungo l'Appennino, a tratti fino a quote relativamente basse. Eloquenti gli accumuli di neve attesi nel prossimo fine settimana:

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Martedì 22 febbraio: piogge diffuse e acquazzoni al sud e sul basso Adriatico, neve oltre i 600-700 metri. Sereno al nord, via via più soleggiato anche al centro. Venti di burrasca forte o tempesta sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori. Temperature in forte calo al centro e al sud.

Mercoledì 23 febbraio: alta pressione in rinforzo, cielo sereno su tutta Italia ma residue raffiche di vento forti al sud. Temperature in aumento.

Giovedì 24 febbraio: stabile su tutta Italia, residue raffiche di vento al sud. Temperature in netto aumento.

Venerdì 25 febbraio: anticiclone su tutta Italia, ma dalla sera nubi in aumento al nord per l'arrivo di un'altra perturbazione artica. Forti nevicate sulle Alpi di confine. Temperature in aumento.

Sabato 26 febbraio: nuova irruzione fredda nel Mediterraneo, con maltempo al centro e al nordest. Fiocchi di neve fino a bassa quota sulle regioni nord-orientali. Temperature in calo.

Domenica 27 febbraio: maltempo diffuso al centro e al sud, con nevicate abbondanti in montagna, fino in bassa collina al centro. Migliora al nord.

Lunedì 28 febbraio: residuo maltempo al sud con venti sostenuti e freddi da nord. Nevicate sull'Appennino meridionale. Sereno al nord.

