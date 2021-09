Meteo 7 giorni: botta di CALDO a 36°C in arrivo, ecco dove! Subito dopo attenzione...

Torna il caldo, proprio quando l'autunno sembrava ad un passo dall'entrare in scena in modo deciso. Invece bisognerà ancora attendere. Chi può allora si tuffi di nuovo in mare e sfrutti la spiaggia sino all'ultimo.



Da mercoledì le temperature sull'Itala si impenneranno, soprattutto al centro, al sud, sull'Emilia-Romagna ma in particolare sulla Sardegna, dove tra venerdì e sabato ci aspettiamo picchi di 33°C nel sud dell'isola e di 36°C nel nord.



Punte over 30°C si potranno registrare su molte interne del centro e del sud, come mostra chiaramente questa mappa termica prevista per le ore centrali di sabato 25 settembre:

Di colpo però da ovest ecco una minaccia temporalesca farsi largo al nord nella giornata di domenica, portando una sventagliata di rovesci e temporali localmente intensi, che si muoveranno da ovest verso est nel corso della giornata e faranno calare di qualche grado le temperature:

L'inizio della settimana prossima riproporrà il ritorno temporaneo della stabilità, ma da ovest altre minacce proveranno a proporsi a ridosso dell'Italia, tentando di far entrare in modo finalmente deciso un clima più autunnale. Seguite gli aggiornamenti per sapere se questi tentativi andranno in porto!



IN SINTESI il tempo sino a martedì 28 settembre:

mercoledì 22 settembre: ultimi annuvolamenti sulla Sardegna con residui rovesci nel sud dell'isola, per il resto bel tempo e clima gradevole ovunque.



giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25: bel tempo ovunque e clima caldo con punte anche over 30°C al centro, al sud e over 33°C sulle zone interne sarde, sabato sera segnali di peggioramento al nord-ovest.



domenica 26 settembre: passaggio di temporali al nord, specie a nord del Po, locali rovesci anche sull'alta Toscana, variabile sul resto del centro ma senza fenomeni rilevanti, ancora bel tempo al sud, temperature in calo al settentrione e sulla Toscana.



lunedì 27 settembre: ripristino di condizioni soleggiate ovunque e clima ancora abbastanza caldo.



martedì 28 settembre: annuvolamenti su Alpi, Liguria, alta Toscana, un po' di nubi anche sul resto del nord, bello altrove, sempre caldo per il periodo.

