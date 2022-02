Meteo 7 giorni: assaggio di primavera, poi nuova irruzione FREDDA?

L'ondata di maltempo in atto lungo lo Stivale, capace di riportare la neve a bassa quota al nord dove mancava da quasi due mesi, sarà ben presto spazzata via da una nuova rimonta anticiclonica nel corso della settimana.

L'anticiclone delle Azzorre si espanderà con forza su tutta la penisola e la conquisterà totalmente tra giovedì e venerdì: le temperature saliranno nettamente non solo in pianura ma anche in montagna a causa dell'arrivo di masse d'aria miti in alta quota di provenienza tropicale marittima. Come già descritto in questo articolo, le temperature saliranno di almeno 10°C sopra le medie del periodo tra 17 e 19 febbraio, su valori praticamente tardo primaverili. Eloquente l'anomalia termica prevista nei suddetti giorni:

L'aumento delle temperature sarà netto al centro e al sud, mentre al nord si farà sentire il transito di aria più instabile e umida atlantica che darà vita ad addensamenti e qualche sparso fenomeno (tra sabato e domenica).

Ad inizio prossima settimana potremmo assistere ad un nuovo cambio della circolazione nel Mediterraneo: dalle medie degli scenari dei principali modelli si intravede la possibilità di una nuova incursione d'aria fredda artica che andrebbe a lambire la nostra penisola, causando un nuovo netto calo termico e qualche occasione di maltempo.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Mercoledì 16 febbraio: maltempo al sud con piogge e rovesci localmente forti su Sicilia, Calabria e Puglia. Residue piogge al centro, migliora al nord.

Giovedì 17 febbraio: ultimi fenomeni al sud ma alta pressione in netto rinforzo sul resto d'Italia. Temperature stazionarie o in aumento.

Venerdì 18 febbraio: stabile su tutta Italia, temperature in forte aumento anche oltre i 20°C al sud e sulle isole.

Sabato 19 febbraio: alta pressione su tutta Italia e clima simil-primaverile. Temperature stazionarie. Nubi in aumento al nord con piogge isolate su Liguria orientale e Triveneto.

Domenica 20 febbraio: lieve indebolimento dell'anticiclone al centro e al nord, possibili deboli e rari piovaschi. Temperature stazionarie o in leggero calo.

Lunedì 21 febbraio: intrusione d'aria fredda dai Balcani verso le regioni centrali e meridionali. Venti in rinforzo, fenomeni sparsi e calo netto delle temperature.

Martedì 22 febbraio: instabilità sparsa al sud, sereno altrove. Venti sostenuti di tramontana. Temperature in calo.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località