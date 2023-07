Meteo 7 giorni: arriva il picco del CALDO africano, ma...

L'Italia sta attualmente attraversando un periodo estremo da diversi punti di vista. Da un lato abbiamo l'anticiclone africano che porta temperature record al Sud e nelle isole principali, superando regolarmente i 40°C nelle aree interne da più di una settimana. D'altro canto, sono in atto violenti temporali accompagnati da grandinate di notevoli dimensioni e persino tornado nel Nord del Paese.

Ma fino a quando potremo aspettarci queste giornate così calde? È evidente che attualmente le regioni meridionali e le isole principali sono le più colpite dal calore estremo, con temperature che spesso superano i 39-40°C nelle zone interne. Questa ondata di calore estremo persiste e si prevede che continuerà almeno fino a metà della prossima settimana, diffondendosi nuovamente anche verso il Nord. Infatti, tra lunedì 24 e martedì 25 luglio, ci attendiamo un nuovo flusso d'aria sahariana estremamente calda verso il Mediterraneo, che farà salire le temperature in molte regioni da Nord a Sud.

Per quanto riguarda il Sud Italia e le isole, si prevede addirittura che raggiungeranno il picco di calore di questa lunga avvezione subtropicale. Infatti, tra il 25 e il 26 luglio, si potrebbero registrare temperature locali superiori ai 45-46°C in Puglia, Sicilia e Calabria. Si tratta di temperature straordinarie, raramente raggiunte anche in passato.

Tra giovedì 27 e venerdì 28 la situazione potrebbe improvvisamente cambiare: il grande caldo potrebbe fare qualche passo indietro sotto la spinta di aria meno calda atlantica, capace di riportare le temperature quantomeno attorno alle medie del periodo.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Sabato 22 Luglio: temporali diffusi al nord, specie sul Triveneto con rischio grandinate e nubifragi. Caldo intenso al sud.

Domenica 23 Luglio: isolati temporali al nord e caldo senza grandi eccessi. Caldo intenso al centro e al sud.

Lunedì 24 Luglio: caldo eccezionale al centro-sud e sulle isole, possibili picchi di 45°C su Puglia, Sicilia, Sardegna.

Martedì 25 Luglio: caldo eccezionale al sud, punte di 47°C nelle zone interne di Puglia, Sicilia, Calabria. Caldo anche sul resto d'Italia ma con rischio temporali per quanto riguarda il nord.

Mercoledì 26 Luglio: instabile al nord con temporali intensi e clima più gradevole. Probabile ultimo giorno di caldo eccezionale per il sud e le isole.

Giovedì 27 Luglio: possibile calo delle temperature più efficace sul centro Italia oltre che al nord. Possibili ultimi momenti di caldo intenso al sud.

Venerdì 28 Luglio: calo delle temperature su gran parte d'Italia, eccetto la Sicilia. Temporali sparsi nei settori interni e in montagna.

