Meteo 7 giorni: arriva il CALDO fuori stagione, ma torneranno anche i temporali!

La prima vera ondata di caldo della stagione è ormai confermata: nel corso della settimana l'anticiclone delle Azzorre si farà sempre più forte e coriaceo su tutta Italia favorendo non solo tempo stabile ma anche un sensibile aumento delle temperature.

La colonnina di mercurio crescerà giorno dopo giorno, fino a portarsi addirittura oltre i 30°C su diverse località, in particolare al nord. Come già anticipato in questo articolo, sarà proprio il settentrione il bersaglio principale delle correnti più calde provenienti da ovest-sudovest, mentre il sud si ritroverà ai margini del forte campo di alta pressione.

Tra venerdì, sabato, domenica e lunedì registreremo temperature nettamente oltre le medie del periodo su gran parte della penisola. Al nord potremo sfiorare clamorosamente i 31-32°C su bassa Lombardia, basso Veneto, Emilia. Temperature abbastanza simili anche in Piemonte e Friuli. Fino a 27-29°C nelle aree interne del centro e del sud.

Ma il maltempo? Ebbene almeno fino a venerdì l'anticiclone regalerà bel tempo quasi ovunque, eccetto isolati temporali pomeridiani sull'Appennino meridionale in Sicilia.

Nel corso del fine settimana, invece, l'anticiclone subirà una lieve flessione alle alte quote che andrà inevitabilmente a favorire un netto incremento dell'instabilità.

Tutto questo non influirà assolutamente sulle temperature al suolo, che si manterranno molto alte, ma permetterà l'arrivo di temporali pomeridiani e serali principalmente al nord Italia.

Ad inizio prossima settimana l'instabilità sarà ben presente su gran parte del nord, oltre che fare la sua comparsa anche nelle zone interne del centro Italia.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 11 maggio: alta pressione in rinforzo su tutta Italia, isolati temporali sull'Appennino centro-meridionale. Temperature in aumento, picchi di 28°C al nord.

Giovedì 12 maggio: isolati temporali possibili in Sicilia, altrove anticiclone sempre più forte e temperature in aumento.

Venerdì 13 maggio: instabilità disorganizzata all'estremo sud, altrove tempo stabile e soleggiato. Temperature estive da nord a sud con picchi di 28-29°C nelle aree interne.

Sabato 14 maggio: caldo fuori stagione su gran parte d'Italia. Picchi di 30-32°C in pianura Padana. Temporali pomeridiani e serali sulle Alpi in estensione alle alte pianure del nord.

Domenica 15 maggio: instabilità via via più presente non solo al nord ma anche al centro Italia. Stabile e soleggiato al sud. Temperature stazionarie.

Lunedì 16 maggio: acquazzoni e temporali al nordovest e nelle zone interne del centro. Sereno al sud. Clima caldo su gran parte d'Italia.

Martedì 17 maggio: instabilità sparsa prevalentemente nelle aree interne e montuose, temperature stazionarie.

