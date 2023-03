Meteo 7 giorni: Aprile parte in quarta, perturbazione e freddo in arrivo! (ma non per tutti)

Il week-end è alle porte così come il maltempo, pronto a riprendere in mano l'Italia dopo la breve comparsa dell'alta pressione. Il finale di marzo sarà tutto sommato stabile, eccezion fatta per qualche temporale su Alpi e Prealpi, ma con l'avvio di Aprile torneremo a che fare con nubi, piogge, rovesci, temporali ed un calo delle temperature.

Si parte proprio dal week-end delle Palme: tra 1 e 2 Aprile si svilupperà una depressione nel mar Tirreno alimentata da aria fredda nord Atlantica. Rovesci e temporali interesseranno il nord (specie il Nordest), così come anche centro e sud. Sarà una domenica delle Palme perturbata su gran parte del Meridione e il medio-basso Adriatico, con nubi e piogge.

All'avvio della nuova settimana avremo un'intensificazione delle correnti fredde balcalniche, che andranno ad alimentare la lacuna barica presente nel Mediterraneo. Insomma le temperature scenderanno ovunque, in maniera più marcata sul versante adriatico e al sud.

Il modello europeo ECMWF propone scenari ancor più freddi a metà prossima settimana, tra 4 e 5 Aprile: come discusso in questo articolo c'è possibilità di una retrogressione fredda diretta su centro e sud Italia, dove apporterebbe temperature invernali e frequenti temporali. Insomma la settimana Santa potrebbe rivelarsi tutt'altro che stabile e primaverile sulle nostre regioni!

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 31 marzo: stabile al centro, al sud e sulle isole maggiori con clima molto mite. Addensamenti in Liguria con deboli piogge, rischio acquazzoni e temporali su Piemonte occidentale, Valle d'Aosta, alta Piemonte, Trentino alto Adige, alto Veneto, Friuli. Ulteriore aumento delle temperature con picchi anomali di 25°C al sud e isole maggiori.

Sabato 1 aprile: nuovo peggioramento in arrivo su Nordest e centro Italia con piogge e acquazzoni. Più stabile e mite al sud. Temperature stazionarie.

Domenica 2 aprile: week-end delle Palme con acquazzoni e temporali diffusi al centro e al sud, depressione in formazione nel medio-basso Tirreno. Locali acquazzoni e temporali al nord, specie Friuli, Veneto, Trentino, Emilia Romagna, Lombardia. Temperature in calo.

Lunedì 3 aprile: maltempo diffuso e intenso al sud e medio-basso Adriatico, migliora altrove.

Martedì 4 aprile: residue piogge al sud legate alla perturbazione delle Palme. Possibile flusso ancor più freddo dai Balcani verso il versante adriatico con altri rovesci e temporali sparsi. Temperature in calo.

Mercoledì 5 aprile: Acquazzoni e temporali sparsi su settori interni da nord a sud. Clima freddo specie sulle regioni adriatiche. Temperature in calo.

Giovedì 6 Aprile: fenomeni sparsi specie nelle ore pomeridiane, a carattere temporalesco nei settori interni. Temperature stazionarie.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località