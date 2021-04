Meteo 7 giorni: aprile indossa la livrea invernale

Aprile ci aveva stupito già nel 1991, nel 2001 e nel 2003 quando la neve era caduta generosa anche in pianura su diverse regioni, ora è tornato a far parlare di sè con episodi invernali non trascurabili, che seguono quelli già rilevanti riscontratisi a marzo inoltrato.

La situazione scaturisce da una marcata anomalia barica che seguita a rinnovarsi, con l'anticiclone che punta sulla Scandinavia e l'aria fredda di origine artica che raggiunge il Mediterraneo e determina situazioni di instabilità da cui scaturiscono temporali anche di tipo nevoso a quote basse, che già da mercoledì, ma soprattutto nella giornata di giovedì, potranno manifestarsi al nord, isolatamente anche al centro.



Nel contempo sul meridione giungerà una perturbazione afro mediterranea che porterà piogge sulla Sicilia, poi sul resto del sud e marginalmente in Sardegna.



Nel fine settimana è prevista la formazione di un vortice ciclonico nell'area mediterranea con estensione della fenomenologia verso nord e possibile coinvolgimento persino del nord-.est con piogge, rovesci e ulteriori nevicate in quota.



Ecco la mappa che certifica la crisi depressionaria che l'Italia sperimenterà tra venerdì 16 e sabato 17: notate il minimo al suolo sul meridione e le masse d'aria fredda che invadono da nord-est il centro del Continente, il nostro settentrione e in parte anche il centro:

E' comunque possibile che nel week-end le temperature guadagnino qualche grado perchè andrà esaurendosi parzialmente l'afflusso freddo nord-orientale.



All'inizio della prossima settimana il tempo dovrebbe mantenersi ancora leggermente instabile perchè l'alta pressione non si estenderà ad abbracciare adeguatamente l'Italia, tuttavia il flusso freddo da est dovrebbe perdere ulteriormente importanza. Seguite comunque gli aggiornamenti!

SINTESI PREVISIONALE sino a martedì 20 aprile:

mercoledì 14 aprile: al nord nuvolosità variabile con isolati rovesci, nevosi in montagna oltre i 900m, al centro tempo generalmente buono, salvo residui addensamenti in Adriatico, al sud nuvolosità irregolare ma con tendenza a schiarite sempre più ampie. Freddo al mattino con possibili gelate sino a quote prossime alla pianura al nord e sul medio Adriatico, oltre che sulle zone interne appenniniche..

giovedì 15 aprile: nuvolosità variabile al nord, a tratti intensa sul nord-est con associati rovesci anche nevosi sin verso i 600-900m, ma non esclusi anche a quote inferiori, altrimenti pioggia. Al centro un po' di instabilità pomeridiana sul Lazio con locali rovesci, per il resto abbastanza soleggiato. Al sud bel tempo ma con peggioramento sulla Sicilia nel corso della giornata associato a piogge, temperature in ulteriore calo al nord, stazionarie al centro, in rialzo al sud.

venerdì 16 aprile: al sud molte nubi con piogge in risalita da Sicilia e Calabria verso le rimanenti regioni, sulla Sardegna nubi e sporadici fenomeni, solo un po' di nubi al centro, al nord temporaneo miglioramento, ma sempre freddo, più mite altrove.

sabato 17 e domenica 18 aprile: la formazione di una depressione sul meridione favorirà una recrudescenza della fenomenologia al sud, sul medio Adriatico e marginalmente sul resto del centro con piogge sparse e rovesci, che domenica potrebbero estendersi anche al nord-est, prevalenza di sole al nord-ovest. Temperature in lieve calo nelle aree coinvolte da fenomeni.

lunedì 19 aprile: nuvolaglia residua su tutte le regioni senza fenomeni degni di nota. Temperature in lieve generale aumento.



martedì 20 aprile: ancora un po' di variabilità in un contesto più prettamente primaverile.

