Meteo 7 giorni: apice del CALDO a breve, poi serie di PERTURBAZIONI

Va delineandosi un periodo decisamente dinamico per il Mediterraneo, dove si susseguiranno masse d'aria di differente estrazione pronte a regalarci una vera e propria altalena delle temperature.

Al momento troviamo un promontorio anticiclonico sub-tropicale che sovrasta buona parte d'Italia, ma nelle prossime 72 ore si concentrerà principalmente al sud lasciando il nord scoperto ed in balia di correnti più instabili atlantiche che daranno luogo ad acquazzoni e temporali.

Tra sabato e domenica il caldo sarà rapidamente spazzato via grazie all'intrusione di aria più fresca proveniente dal centro-nord Europa: il calo termico sarà anticipato da rovesci e qualche temporale anche sulle regioni centrali e meridionali.

Ad inizio prossima settimana altro, possibile, cambiamento del tempo: come già anticipato in questo articolo l'Italia potrebbe fare i conti con una perturbazione atlantica ben organizzata che porterebbe piogge diffuse e locali fenomeni intensi in particolare al nord, sul mar Ligure ed il medio-alto Tirreno. Solo congetture al momento, in quanto necessitano ulteriori chiarimenti sul percorso dell'uragano Danielle, dai cui resti nascerà la perturbazione atlantica in questione.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 7 settembre: instabile al nord, nubi in aumento al centro. Sempre stabile al sud. Temperature in aumento al centro e al sud.

Giovedì 8 settembre: generalmente stabile al sud, più nubi al centro e al nord. Rischio temporali intensi sul settentrione. Temperature stazionarie al nord, in aumento altrove.

Venerdì 9 settembre: forte maltempo al nord, fenomeni sparsi in estensione al centro. Anticiclone predominante al sud e apice del caldo.

Sabato 10 settembre: aria più fresca in ingresso su tutta la penisola, le temperature scendono vistosamente al sud. Possibili rovesci e temporali sparsi sulle regioni nordorientali, centrali e meridionali.

Domenica 11 settembre: isolati fenomeni al sud, venti di maestrale e clima gradevole. Temperature in netto calo.

Lunedì 12 settembre: generalmente stabile su quasi tutta Italia eccetto isolati fenomeni al sud. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Martedì 13 settembre: possibile intenso peggioramento su tutto il nord ed il lato Tirrenico, con rischio di isolati nubifragi (peggioramento da confermare).

