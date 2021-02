Meteo 7 giorni: anticipo di PRIMAVERA su molte regioni...

La fase fredda che ha interessato l'Italia nello scorso fine settimana è ormai un lontano ricordo. La fretta delle correnti occidentali nel riportare la mitezza sulle nostre lande ha rispedito al mittente il gelo e ci consentirà di godere un periodo abbastanza lungo con clima gradevole.

In una prima fase il cielo non si presenterà del tutto sereno...anzi, sul nord-ovest (specie in Liguria) saranno possibili deboli piogge. A titolo di esempio vi mostriamo la previsione grafica relativa alla giornata di sabato 20 febbraio:

Tempo abbastanza stabile e molto mite al centro e al sud con punte di 16-17° nelle ore più calde. Nubi invece al nord con qualche pioggia tra la Liguria e la bassa pianura, unitamente ad un clima più fresco.

L'azione delle correnti umide meridionali si interromperà nella giornata di domenica 21 febbraio e sulla nostra Penisola prenderà piede l'alta pressione. Il bel tempo sarà esteso a tutta la Penisola a parte qualche nube bassa lungo le coste e locali banchi di nebbia sulle pianure nelle ore più fredde.

Questa la situazione prevista sull'Italia per martedi 23 febbraio:

Alta pressione totale con bel tempo e mitezza quasi ovunque. La medesima situazione la avremo anche nella giornata di mercoledi 24; a seguire il tempo tenderà a cambiare, ma lasciamo la parola al Fantameteo per tutti i dettagli:

RIASSUMENDO: fino a sabato 20 febbraio tempo abbastanza buono e molto mite al centro e al sud, anche se saranno presenti nubi locali. Cielo più nuvoloso al nord dove avremo anche qualche debole pioggia specie al nord-ovest in un contesto termico leggermente più fresco.

Da domenica 21 fino a mercoledi 24 febbraio: alta pressione e bel tempo su tutta la nostra Penisola con clima mite. Qualche nube bassa non esclusa lungo le coste e locali banchi di nebbia sulle pianure di notte e al mattino.

