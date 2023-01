Meteo 7 giorni: anticiclone solo per poco, l'inverno ci prova sul serio!

Tralasciando il rapido e piccolissimo peggioramento di giovedì 12, che coinvolgerà principalmente il sud, possiamo affermare che ci aspetta una seconda metà di settimana tutto sommato stabile su buona parte del territorio. In particolare al nord e buona parte del centro non dovremo preoccuparti del maltempo almeno fino a sabato.

Al sud, invece, qualche nota instabile non mancherà sia giovedì che sabato per effetto di correnti d'aria più turbolente e secche (in alta quota) pronte a destabilizzare l'atmosfera. Nulla di particolare, sia chiaro: i fenomeni saranno prevalentemente deboli ad eccezione della Calabria dove non mancherà qualche rovescio o temporale.

Le carte in tavola potrebbero bruscamente cambiare nel corso del week-end, come già accennato in questo articolo. A partire da domenica il nord si ritroverà nuovamente sotto il maltempo grazie ad una vasta perturbazione nord Atlantica che richiamerà correnti più umide e tiepide sul Mediterraneo. Il fronte caldo della perturbazione apporterà piogge diffuse su gran parte del nord (specie al nordest) e nevicate in montagna a quote elevate.

Il maltempo poi si estenderà anche al resto d'Italia ad inizio prossima settimana, mentre al nord comincerà ad insediarsi aria ben più fredda di origine artica. in virtù di un costante calo termico aumentano le possibilità sull'arrivo della neve a quote basse sul settentrione tra 17 e 18 gennaio!

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 12 gennaio: velocissima perturbazione verso il centro e il sud. Piogge deboli o al più moderate specie in Calabria. Fiocchi di neve in Appennino fino a 1000 metri. Temperature stazionarie.

Venerdì 13 gennaio: torna l'alta pressione su tutta Italia. Clima molto freddo di notte e all'alba, lieve aumento termico delle massime.

Sabato 14 gennaio: rinforzo dell'anticiclone su tutto il Mediterraneo centro-occidentale. Stabile in Italia e clima freddo di notte e al mattino.

Domenica 15 gennaio: stabile al sud e medio Adriatico, peggiora a partire dal nord! Perturbazione nord atlantica in avvicinamento al Mediterraneo ricca di piogge. Temperature in aumento.

Lunedì 16 gennaio: ondata di maltempo al nordest, centro e sud Italia. Temperature in netto calo al nord!

Martedì 17 gennaio: ipotesi neve a quote basse al nord per l'intrusione di aria fredda artica nel Mediterraneo attraverso la Valle del Rodano. Maltempo diffuso sul lato tirrenico fin sul Meridione.

Mercoledì 18 gennaio: migliora gradualmente al nord, residui fenomeni al nordest con neve a bassa quota. Forte maltempo al centro e al sud.

