Meteo 7 giorni: anticiclone e TEPORE primaverile lasceranno spazio ai temporali?

La pressione va pian piano aumentando e con essa anche la stabilità, soprattutto al centro e al sud. Il nord fa ancora i conti con qualche acquazzone o temporale sparso, ma siamo alle porte di un deciso miglioramento che porterà ad un finale d'aprile tutto sommato stabile e mite in quasi ogni angolo d'Italia.

Mercoledì si esauriranno gli ultimi rovesci al nordest, dopodiché fino a venerdì avremo ben poco da dire considerando che l'alta pressione ingloberà tutta Italia. Le temperature saliranno pian piano specie al nord e sul lato tirrenico, dove ci aspettiamo massime fino a 24 o 25°C.

A cominciare da sabato 30 ma soprattutto da domenica 1 maggio l'anticiclone inizierà a scricchiolare a causa di infiltrazioni più fresche e instabili provenienti dal nord Europa. Riguardo la festa dei Lavoratori vi abbiamo già parlato in questo articolo, parlandovi della possibilità di maggior instabilità sulle regioni del nord e le isole maggiori.

Questa instabilità potrebbe nettamente aumentare tra lunedì 2 e martedì 3, quando l'aria fresca alle alte quote entrerà in contrasto con la calura tipica della bella stagione. Il risultato sarà la formazione di numerosi acquazzoni e temporali da nord a sud, soprattutto nelle aree interne, le colline e le montagne.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 27 aprile: anticiclone in rinforzo su gran parte d'Italia e temperature in aumento. Residui fenomeni al nordest, in rapida attenuazione.

Giovedì 28 aprile: anticiclone e tempo stabile ovunque, temperature in ulteriore aumento.

Venerdì 29 aprile: stabile su tutta Italia grazie ad un forte campo di alta pressione.

Sabato 30 aprile: il mese si conclude con la stabilità su quasi tutta Italia, eccetto isolati fenomeni pomeridiani sui monti. Dalla sera possibili temporali sulle Alpi e al nordovest.

Domenica 1 maggio: festa dei lavoratori con un probabile nuovo peggioramento del tempo al nord e sulle isole maggiori. Temporali e acquazzoni su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia. Piogge in Sardegna. Temperature stazionarie.

Lunedì 2 maggio: nubi e piogge sparse al centro e al sud (da confermare), ma instabilità temporalesca ben presente anche al nord specie nella seconda parte della giornata.

Martedì 3 maggio: anticiclone assente e presenza di una massa d'aria instabile su tutta Italia. Rischio acquazzoni e temporali sparsi da nord a sud. Temperature in lieve calo.

