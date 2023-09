Meteo 7 giorni: anticiclone dominante ma prima una visita da est!

L'alta pressione sta tornando a sovrastare l'Italia con sempre maggiore insistenza ma le temperature non si discostano in modo rilevante dalle medie tipiche del periodo. Certamente fa un po' più caldo, soprattutto al Nord e sul lato tirrenico rispetto a qualche giorno fa, ma per ora le temperature massime non superano i 29-30 °C.

Nei prossimi giorni, l'alta pressione nordafricana si sposterà energicamente verso nord, arrivando a coprire gran parte dell'Europa centro-occidentale e anche parte della nostra penisola. Tuttavia, il cuore più caldo dell'anticiclone africano si concentrerà principalmente tra la Spagna orientale e la Francia, dove ci aspettiamo temperature eccezionali, vicine ai 37-38 °C, all'inizio della prossima settimana.

L'Italia si troverà tra nel mezzo tra l'anticiclone africano e correnti più fresche e gradevoli provenienti dall'Est Europa.

Come menzionato in precedenza, un nucleo di aria fresca di origine scandinava attraverserà l'Europa, dirigendosi verso il basso Mediterraneo. Nel suo tragitto, il fresco attraverserà anche l'Italia con effetti molto ben evidenti. Sarà proprio questa corrente fresca a mitigare il caldo nordafricano, mantenendo le temperature vicine alle medie stagionali principalmente al sud. Addirittura, sul Meridione e sul medio-basso Adriatico, potremo vivere giornate piacevoli di giorno e notti decisamente fresche tra il 4 e il 7 settembre.

Il discorso cambia un po' per il Nord, il medio-alto Tirreno e la Sardegna, dove l'anticiclone nordafricano porterà le temperature fino a 31-32 °C, con alcune punte anche leggermente superiori. Va sottolineato, comunque, che queste condizioni non sono paragonabili al caldo estremo delle scorse settimane.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Sabato 2 Settembre: generalmente stabile su quasi tutta Italia, temperature in aumento al centro e al sud, ma senza eccessi. Locali temporali al Nordovest.

Domenica 3 Settembre: stabile su gran parte d'Italia e caldo nella norma di giorno, molto fresco di notte. Temperature in aumento al sud.

Lunedì 4 Settembre: discesa d'aria fresca dai Balcani verso sud e lato adriatico. Calo termico in vista sul Meridione! Più caldo al nord e tempo stabile.

Martedì 5 Settembre: caldo in intensificazione al nord ma non estremo. Clima gradevole al sud e sul lato adriatico, con venti tesi di tramontana.

Mercoledì 6 Settembre: caldo gradevole al sud, tempo stabile ovunque. Temperature in aumento ulteriore al nord e lato tirrenico con picchi isolati di 33°C.

Giovedì 7 Settembre: si riducono i venti al sud, anticiclone in rinforzo ovunque ma caldo non eccessivo.

Venerdì 8 Settembre: caldo da nord a sud ma senza grandi eccessi. Punte di circa 33-34°C. Notte gradevole.

