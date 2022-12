Meteo 7 giorni: anticiclone DELETERIO nel pieno delle vacanze!

Siamo alle prese con l'anticiclone africano e con tutta certezza ci farà compagnia nel cuore delle festività natalizie. Almeno fino a Santo Stefano saremo alle prese con l'alta pressione, la stabilità e l'assenza di piogge o nevicate. Insomma tutto sarà tranne che inverno, proprio nel momento più significativo dell'anno.

L'apice dell'anticiclone è atteso tra 25 e 26 dicembre, soprattutto al sud dove il promontorio sub-tropicale assumerà connotati simil-estivi sia per estensione, altezza del geopotenziale e altezza dello zero termico. Addirittura è prevista un'impennata dello zero termico ben oltre i 3500 metri su gran parte del sud e del centro, mentre al nord potrebbe schizzare oltre i 2000 metri. Insomma l'anticiclone metterà a dura prova tutta la neve caduta nelle ultime settimane sull'arco alpino.

Solo dopo Santo Stefano si intravede la possibilità di una debole flessione dell'anticiclone, che sarà in grado di portare al più qualche debole pioggia sul lato tirrenico. Molto poco in verità, considerando che tutte le perturbazioni più interessanti scorreranno sul nord Europa.

E dopo questa piccola flessione è probabile un altro imponente rinforzo dell'anticiclone proprio a ridosso di Capodanno, come preannunciato in questo articolo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 24 dicembre: vigilia di Natale in compagnia dell'alta pressione. Nebbie e nubi basse al nord con clima molto freddo di notte.

Domenica 25 dicembre: Natale all'insegna della stabilità su gran parte d'Italia. Solite nebbie e nubi basse al nord, più soleggiato al Meridione. Temperature in aumento.

Lunedì 26 dicembre: Santo Stefano con la stabilità su tutta Italia. Nebbie e nubi basse in Val Padana, alto Tirreno e Liguria. Temperature in aumento in montagna e al sud.

Martedì 27 dicembre: primi segni di cedimento dell'anticiclone africano. Nubi in aumento al nordovest e lato tirrenico per l'avvicendamento di una nuova perturbazione atlantica. Temperature stazionarie.

Mercoledì 28 dicembre: nubi diffuse al nord e medio-alto Tirreno, con piogge sparse. Nubi in aumento sul lato tirrenico meridionale. Più stabile sul lato adriatico e quello ionico.

Giovedì 29 dicembre: deboli piogge possibili sui settori tirrenici, solite nubi e nebbie al nord. Più stabile sui settori orientali. Temperature stazionarie.

Venerdì 30 dicembre: nubi e rare piogge sul lato tirrenico, situazione invariata rispetto ai giorni scorsi.

Cosa succederà a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località