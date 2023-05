Meteo 7 giorni: anticiclone con le ore contate, che settimana in vista!

Un'altra serie di perturbazioni atlantiche a breve raggiungerà il Mediterraneo e interromperà bruscamente la stabilità che da poco si era insiedata alle nostre latitudini. Insomma nulla di nuovo: da quasi due mesi il nuovo cambio di circolazione ha scaturito un deciso incremento, nella frequenza e nella portata, delle perturbazioni atlantiche nel Mediterraneo, una situazione meteorologica che fino al termine dell'Inverno sembrava ormai un lontano ricordo.

Mitezza e stabilità ci accompagneranno fino a sabato, poi la situazione comincerà a cambiare a partire dalle regioni del nord. La prossima settimana si rivelerà molto instabile su tutta Italia a causa di almeno due perturbazioni già approfondite in questo articolo. La prima, tra domenica sera e martedì mattina, sarà abbastanza veloce e poco incisiva; la seconda, tra martedì sera e venerdì, sarà nettamente più intensa e persistente e sarà proprio questa a determinare un severo peggioramento da nord a sud.

Le piogge saranno benefiche su diverse regioni, specie quelle più assetate d'acqua e che ancora richiedono precipitazioni per poter ripristinare le proprie riserve idriche. Per altre regioni, invece, ulteriori piogge potrebbero risultare eccessive e cause danni all'agricoltura. Inoltre, consideranco che ci troviamo a Maggio, non ci sarà solo pioggia! La grandine sarà il nemico principale con l'arrivo di altri temporali, pertanto una vera minaccia per le nostre colture.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 6 Maggio: stabile e mite su gran parte d'Italia. Molto mite ovunque, fino a 28-29°C sulle isole Maggiori. Possibile ritorno di qualche temporale entro sera al nord.

Domenica 7 Maggio: temporali sparsi al nord, specie Piemonte con locali grandinate. Altrove stabile. Quasi caldo sulle isole maggiori e Val padana!

Lunedì 8 Maggio: nuova veloce perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge sparse e acquazzoni. Temperature in lieve calo.

Martedì 9 Maggio: tanta instabilità specie al nord e nelle zone interne del centro. Temporali con grandinate molto probabili tra pomeriggio e sera. Temperature in lieve calo.

Mercoledì 10 Maggio: possibile ulteriore peggioramento su gran parte d'Italia, specie al nord. In arrivo una forte perturbazione nord-atlantica colma di aria fresca! Temperature in calo.

Giovedì 11 Maggio: maltempo diffuso su gran parte d'Italia, giornata più vicina all'Autunno che alla tarda Primavera. Precipitazioni abbondanti!

Venerdì 12 Maggio: persiste il maltempo da nord a sud, non mancheranno temporali intensi. Temperature in lieve calo.

