Meteo 7 giorni: anticiclone assente, TEMPORALI e rovesci a macchia di leopardo ogni giorno!

Sarà una settimana caratterizzata da tanta instabilità pomeridiana in Italia a causa dell'assenza di un vero e proprio campo di alta pressione in grado di portare la stabilità necessaria per ottenere bel tempo da nord a sud. In sua assenza dovremo aspettarci il transito di masse d'aria più secche e instabili in alta quota, le quali vanno inevitabilmente a scatenare i contrasti termici indispensabili per la formazione di rovesci e temporali sparsi.

Non ci saranno perturbazioni di grandi dimensioni, bensì piccoli nuclei sparsi a macchia di leopardo che potranno generare accumuli di pioggia a tratti interessanti ma al tempo stesso molto limitati.

Ognuno dei prossimi sette giorni sarà caratterizzato da instabilità specie nelle ore pomeridiane e le prime ore della sera, soprattutto nelle aree interne da nord a sud.

Solo tra venerdì e domenica potrebbe scorrere un nucleo instabile leggermente più organizzato in grado di portare fenomeni più diffusi e forti soprattutto al centro e al sud, come ampiamente discusso in questo articolo.

Di seguito il rischio di accumuli superiori ai 5 mm tra venerdì e sabato. Come potete osservare le aree preferite dall'instabilità saranno quelle interne e montuose:





Anche il nord riceverà una discreta dose di instabilità, caratterizzata prevalentemente da temporali sparsi localmente intensi. Non solo le Alpi ma anche la pianura Padana potrà osservare questi fenomeni a macchia di leopardo, in grado di determinare accumuli di pioggia fondamentali soprattutto a ridosso dei monti.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 3 maggio: piovaschi e rapidi temporali nelle zone interne del centro e del sud, nonché sull'arco alpino e il nordovest. Temperature stazionarie.

Mercoledì 4 maggio: momentaneo rinforzo dell'alta pressione, ma possibili acquazzoni isolati sulle Alpi e sull'Appennino centro-settentrionale e zone interne di Puglia, Basilicata, Campania, Basilicata. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Giovedì 5 maggio: instabilità sparsa e disorganizzata al nord, con fenomeni più concentrati su Piemonte, Lombardia, Emilia, Valle d'Aosta e arco alpino in generale. Fenomeni più rari al centro e al sud, quasi sempre nelle aree interne.

Venerdì 6 maggio: instabilità in netto aumento da nord a sud, ma in modo frequente solo nelle aree interne, in collina e in montagna. Più variabile sulle coste. Temperature stazionarie.

Sabato 7 maggio: instabilità diffusa al nord e zone interne di centro e sud Italia, Temporali a tratti intensi e ricchi di grandine. Temperature in lieve calo.

Domenica 8 maggio: situazione pressochè invariata. Instabilità a macchia di leopardo sui settori interni, collinari e montuosi da nord a sud. Temperature stazionarie.

Lunedì 9 maggio: situazione pressoché invariata, tanta instabilità nelle aree interne da nord a sud, specie nelle ore pomeridiane. Più variabile al mattino.

