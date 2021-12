Meteo 7 giorni: anticiclone AFRICANO inaugura il nuovo anno, attenzione agli effetti

A poco più di 48 ore dall'inizio del nuovo anno siamo qui a parlarvi del clamoroso arrivo dell'anticiclone africano, atteso a cavallo tra fine dicembre e inizio gennaio. Le correnti nordafricane saranno senza dubbio protagoniste per diversi giorni su tutta Italia, come se ci trovassimo tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate.

In effetti le temperature che raggiungeremo in alta quota tra mercoledì 31 dicembre e martedì 4 gennaio saranno tipiche dell'inizio dell'estate e saranno senz'altro deleterie per i nostri rilievi. A subire principalmente l'effetto dell'aumento delle temperature saranno le Alpi centro-occidentali e l'Appennino settentrionale, dove lo zero termico schizzerà ad oltre 3500 metri di quota (una situazione quasi anomala addirittura in estate). Attorno ai 1500 metri raggiungeremo temperature di circa 13-15°C, temperature davvero eccezionali per il periodo.

L'aumento netto delle temperature rappresenterà un grave disagio per la neve presente fino in alta quota: grandi quantità di manto nevoso tenderanno a fondersi ed inoltre salirà vertiginosamente il rischio valanghe, proprio nei primi giorni del nuovo anno. Eventuali gite tra la neve, pertanto, andranno attentamente valutate.

In pianura Padana avremo temperature più basse grazie all'irraggiamento notturno e all'inversione termica che andranno a sviluppare un fitto strato di nubi basse e nebbie. Possibilità di nubi basse anche sul lato tirrenico centro-settentrionale, pronte a rendere il clima improvvisamente più uggioso e grigio. Laddove splenderà il Sole avremo un sensibile aumento termico tanto da sfiorare i 20-22°C: è il caso del sud, delle isole maggiori del lato adriatico.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Giovedì 30 dicembre: alta pressione in rinforzo ovunque e tempo stabile. Nubi basse e nebbie in aumento al nord. Residui addensamenti al sud. Temperature in aumento ovunque.

Venerdì 31 dicembre: alta pressione forte su tutto il Mediterraneo centro-occidentale. Nebbie e nubi basse al nord, stabile e soleggiato altrove. Temperature in netto aumento.

Sabato 1 gennaio: Capodanno con l'alta pressione da nord a sud. Nebbie e nubi basse diffuse in pianura Padana e sul lato tirrenico. Clima primaverile in montagna, mite anche al sud e lato adriatico.

Domenica 2 gennaio: stabile da nord a sud grazie all'anticiclone africano. Mite in montagna, più freddo su pianura Padana e coste tirreniche grazie a nebbie e nubi basse. Mite al sud laddove splenderà il Sole. Temperature stazionarie.

Lunedì 3 gennaio: ancora anticiclone persistente su tutta Italia con clima mite in montagna. Temperature stazionarie.

Di seguito le precipitazioni previste fino a martedì 4, praticamente quasi del tutto inesistenti eccetto fenomeni sulle Alpi di confine (in arrivo perlpiù tra 30 e 31 dicembre).

Martedì 4 gennaio: l'anticiclone resiste su tutta Italia e regala ancora tempo mite e a tratti uggioso al nord. Temperature stazionarie.

Mercoledì 5 gennaio: possibile cedimento dell'anticiclone grazie all'arrivo di correnti più fredde e instabili da nord (leggi qui l'approfondimento). Temperature in calo.

