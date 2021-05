Meteo 7 giorni: ancora rischio TEMPORALI al nord-est e le aree interne del centro

Non si attenua il flusso di correnti nord-occidentali che mantiene gradevoli le temperature su gran parte d'Italia e concede di tanto in tanto fenomeni di instabilità specie al nord.

La prossima perturbazione attraverserà la nostra Penisola tra mercoledi 19 e giovedi 20 maggio, portando temporali soprattutto al nord-est e nelle aree interne del centro-sud; sulle altre regioni non si avranno fenomeni particolari e il tempo resterà asciutto.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di mercoledi 19 maggio:

All'interno della linea rossa, che comprende il nord-est e le zone interne del centro, avremo rovesci e temporali anche localmente accompagnati da grandine. Sul resto del nord e del centro avremo un tempo variabile con qualche locale acquazzone, mentre sulle Isole e al sud il tempo si manterrà buono.

Le temperature risentiranno di questo passaggio, puntando al ribasso segnatamente laddove i fenomeni saranno più intensi.

Nella giornata di giovedi 20 maggio avremo la rotazione delle correnti da nord a tutte le quote. Alcuni rovesci o temporali si formeranno nelle aree interne del centro-sud durante il pomeriggio, sconfinando poi verso i settori tirrenici. Al nord, a parte gli ultimi fenomeni al nord-est, la situazione dovrebbe migliorare sotto l'egida di aria piu secca proveniente da settentrione.

Arriveremo così a venerdi 21 maggio quando il sole splenderà su tutta l'Italia a parte qualche temporale pomeridiano sulle Alpi, mentre sabato 22 maggio una nuova perturbazione si adagerà al nord, come mostra questa analisi:

In altre parole, tornerà qualche temporale al nord e sulla Toscana, in modo particolare in prossimità delle zone montuose; sul resto d'Italia arriverà un po' di variabilità, con belle schiarte, senza precipitazioni degne di nota.

Domenica 23 maggio anche questa perturbazione si sposterà verso levante con qualche rovescio tra il nord-est e l'alto-medio Adriatico, mentre su tutte le altre regioni il tempo dovrebbe tornare buono.

Infine, sia lunedi 24 che martedi 25 maggio l'alta pressione potrebbe prendere possesso dell'Italia regalando sole per tutti ed anche un po' di caldo al sud e sulle Isole.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località