Meteo 7 giorni: ancora pochi giorni STABILI, sensibile cambiamento da lunedì!

L'anticiclone delle Azzorre sta dominando su gran parte d'Italia e su tutta l'Europa occidentale, tanto da mantenere a debita distanza ogni tipo di perturbazione. Questo suo predominio non durerà a lungo: ad inizio prossima settimana le carte in tavolta cambieranno sensibilmente per l'arrivo sempre più probabile di una perturbazione artica ricca di piogge, temporali e fiocchi di neve in collina e poi di una sempre più probabile ondata di freddo dall'est che potrebbe regalare nevicate fino in pianura su diverse regioni.

Le incertezze riguardo la presunta ondata di freddo intenso e gelo dall'est, che dovrebbe aver luogo tra martedì 7 e giovedì 9, sono ancora elevate. Maggiori informazioni le abbiamo rilasciate in questo articolo.

Dopo un week-end generalmente stabile e davvero pazzerello sotto l'aspetto termico (leggi qui) dovremo imbatterci in un brusco peggioramento per l'arrivo di un nucleo freddo artico dal mar di Norvegia, il quale apporterebbe vento, un calo netto delle temperature, piogge e qualche nevicata in collina. Questi fenomeni dapprima potrebbero interessare il nord, successivamente anche centro e sud.

Sarebbe proprio questa piccola depressione ad attirare, come una vera e propria calamita, il nucleo d'aria gelida che nel frattempo andrà a prender forma sull'est Europa, tra il mar Nero, l'Ucraina e la Bulgaria.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 2 febbraio: risveglio molto freddo ma alta pressione su gran parte d'Italia! Possibile veloce guasto al sud con piogge sparse e vento.

Venerdì 3 febbraio: stabile e soleggiato su tutta Italia, venti di tramontana possibili al sud e basso Adriatico. clima freddo ovunque.

Sabato 4 febbraio: stabile su tutta Italia, anticiclone disteso sul Mediterraneo ma clima freddo specie di notte e all'alba. Rischio gelate su valli e pianure. Tramontana sul basso Adriatico. Temperature in calo.

Domenica 5 febbraio: generalmente stabile ma gran freddo di notte e all'alba da nord a sud. Vento residuo sul basso Adriatico. Possibile peggioramento nella seconda parte della giornata sull'arco alpino con nevicate (specie settori di confine).

Lunedì 6 febbraio: rapido peggioramento al nord e a seguire al centro Italia e lato tirrenico, possibili nevicate fino a quote collinari. Temperature in calo ovunque.

Martedì 7 febbraio: IPOTESI gelo in entrata dai Balcani verso le regioni adriatiche. Nevicate a quote molto basse (da confermare). Temperature in forte calo.

Mercoledì 8 febbraio: gran freddo e rischio nevicate a quote bassissime o in pianura sul medio-basso Adriatico e al sud. Sereno al nord. (tutto da confermare).

