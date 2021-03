Meteo 7 giorni: ancora MALTEMPO al centro e al sud, poi FASE MITE e VARIABILE per tutti

Due volti della primavera si intrecceranno nei prossimi giorni sull'Italia. Fino a mercoledi 10 marzo la nostra Penisola verrà interessata da una confluenza tra aria fredda di matrice orientale e correnti molto piu miti in risalita dal nord Africa.

La linea di scontro tra queste due correnti di così diversa origine, si piazzerà in un primo tempo sulle regioni centrali, scivolando poi verso il meridione nella giornata di mercoledi 10 marzo.

La mappa delle previsioni grafiche inerente alla giornata di martedi 9 marzo ci mostra condizioni di maltempo sulla Sardegna, al centro e parte del meridione, segnatamente su Campania, Molise e Puglia Garganica:

In questi settori agiranno rovesci anche intensi e persino qualche temporale. Non mancheranno le nevicate in Appennino sopra gli 800-1000 metri. Le estreme regioni meridionali resteranno ancora in attesa, mentre al nord avremo una nuvolosità variabile che potrebbe determinare qualche isolato rovescio in prossimità dei rilievi nelle ore pomeridiane, ma cose di poco conto.

Nella giornata di mercoledi 10 marzo, la linea dei contrasti ed i conseguenti episodi di maltempo - rovesci, qualche temporale e neve in Appennino - si trasferiranno al meridione, ad eccezione forse delle aree più estreme. Al centro la situazione migliorerà, mentre al nord il tempo tornerà sereno e con temperature massime in aumento.

Il secondo volto della primavera italica andrà in scena a partire da giovedi 11 marzo; il "menù" prevederà l'arrivo di correnti occidentali abbastanza tese (frecce rosse) all'interno delle quali scorreranno corpi nuvolosi molto veloci. Ecco la situazione sinottica attesa per le ore centrali di venerdi 12 marzo:

Quali risvolti avrà questa nuova situazione sul tempo di casa nostra? Dopo un giovedi 11 marzo all'insegna del bel tempo, ma con nubi in aumento al nord nel corso della giornata, seguirà un venerdi 12 e un sabato 13 marzo all'insegna della moderata instabilità al centro e al nord, in un contesto termico mite.

In particolare, venerdi 12 marzo potrebbe piovere sulla Liguria, la Toscana e parte del nord-est, specie l'est del Veneto e il Friuli. Un po' di neve arriverà sulle Alpi ma solo oltre i 1800-2000 metri. Sul resto d'Italia clima variabile, mite, ventoso, ma senza piogge.

Sabato 13 marzo qualche pioggia o rovescio potrebbe interessare il nord-est e le regioni centrali, ma senza esagerare (non avremo accumuli importanti). Belle schiarite invece al nord-ovest, medio e basso Adriatico e al meridione, Sicilia compresa. Clima ventoso e mite ovunque.

A tal proposito, ecco la probabilità di pioggia sull'Italia secondo il modello americano per le ore centrali di sabato 13 marzo:

Domenica 14 e lunedi 15 marzo l'alta pressione tenderà a rimontare sull'Europa occidentale, ma coinvolgerà anche l'Italia; a parte un po' di nubi sulle Alpi con qualche nevicata sulle creste, il tempo sarà abbastanza buono da nord a sud se si eccettuano nubi veloci in transito senza conseguenze. Temperature ovunque molto miti e clima ventoso.

