Meteo 7 giorni: ancora FREDDO e note INSTABILI, poi torna il tepore?

L'anticiclone diventa sempre più debole di ora in ora grazie al contemporaneo attaccato di aria instabile da ovest (portata da una depressione nordafricana) e aria più fredda proveniente dall'est Europa.

Tra stasera e sabato ci saranno ancora piogge sparse sulle regioni del sud e sul medio-basso Adriatico, mentre la neve scenderà in alta quota, così come sull'arco alpino. Nel corso del fine settimana e poi ancora lunedì avremo ancora instabilità sparsa sul Meridione innescata dall'aria fredda dell'est, che in questa circostanza sarà in grado di portare fiocchi di neve fino in alta collina.

Insomma l'inverno ci farà compagnia almeno fino ai primi giorni della prossima settimana, soprattutto dal punto di vista termico. Eloquenti le temperature minime previste nella giornata di martedì:

Un nuovo cambiamento del tempo potrebbe manifestarsi a metà prossima settmana: le correnti fredde dell'est potrebbero bruscamente frenare grazie ad un repentino rinforzo dell'anticiclone su tutta l'Europa centro-meridionale.

Il promontorio anticiclonico porterà non solo stabilità su tutta Italia ma anche temperature via via sempre più alte specie nelle massime.

Dal prossimo giovedì le temperature potrebbero salire nuovamente sopra le medie del periodo:

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Sabato 19 marzo: piogge e rovesci sparsi al sud, soleggiato al centro e al nord eccetto nevicate sparse sulle Alpi oltre 1200 metri. Venti in rinforzo di grecale. Calo delle temperature ovunque.

Domenica 20 marzo: giorno dell'equinozio di primavera con un'irruzione fredda dai Balcani verso il medio-basso adriatico e il sud. Piogge e acquazzoni sparsi, con fiocchi di neve sparsi in collina tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata. Stabile al nord e medio-alto Tirreno. Temperature in netto calo.

Lunedì 21 marzo: insistono fredde correnti nord-orientali con nevicate sparse fino in alta collina su Basilicata e Calabria. Sereno su tutto il centro ed il nord. Clima freddo.

Martedì 22 marzo: alta pressione in rinforzo anche al sud ma persistono le temperature basse su gran parte d'Italia.

Mercoledì 23 marzo: anticiclone in rinforzo su tutta Italia, temperature massime in aumento e tempo stabile.

Giovedì 24 marzo: alta pressione in rinforzo e tempo stabile. Temperature in generale aumento.

Venerdì 25 marzo: stabile su tutta Italia con Sole dominante. Temperature in aumento.

