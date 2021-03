Meteo 7 giorni: ancora FREDDO e NEVE in Adriatico e al sud, poi PRIMAVERA per tutti

L'apice del freddo sull'Italia verrà toccato probabilmente tra le giornate di domenica 21 e lunedi 22 marzo. Se al nord e su gran parte del centro il clima rigido sarà accompagnato dal sole, così non sarà sulle regioni del medio Adriatico e al meridione; qui il tempo si manterrà instabile con il rischio di nevicate anche a quote molto basse per la stagione.

Il terzo fine settimana di marzo, che dovrebbe sancire l'ingresso della primavera astronomica sul nostro Paese, sarà quindi caratterizzato da condizioni invernali da nord a sud.

Di seguito, le previsioni grafiche riguardanti la giornata di domenica 21 marzo, tenendo conto che il sabato sarà praticamente analogo:

Come abbiamo accennato, il maltempo si accanirà soprattutto sul medio-basso Adriatico e al meridione. Qui sono attesi rovesci anche nevosi sopra i 400-600 metri accompagnati da forti raffiche di Tramontana; 800 metri la quota neve sulla Sicilia, mentre sulla Sardegna orientale arriveranno spolverate sopra i 600 metri.

Al nord e sul restante centro ampie schiarite, assenza di fenomeni, ma clima ugualmente freddo e ventoso.

Le correnti fredde settentrionali continueranno ad interessare l'Italia fino alla giornata di martedì 23 marzo. Ciò vuole dire che fino a quella data si rinnoveranno gli episodi di maltempo sul medio-basso Adriatico e al sud con ulteriori nevicate sopra i 300-500 metri, vento forte e clima freddo.

Sul resto d'Italia le condizioni meteorologiche saranno maggiormente clementi, anche se il freddo seguiterà a farsi sentire specie di notte e al primo mattino con gelate nelle aree più distanti dal mare.

La situazione è prevista cambiare a partire dalla giornata di mercoledi 24 marzo. Ecco la mappa:

Le correnti settentrionali finiranno di tormentare le regioni del basso Adriatico e il meridione, dove interverrà un miglioramento. Aria più mite e umida da ovest potrebbe però causare qualche piovasco al nord-ovest, ma in un contesto ampiamente primaverile. Sul resto d'Italia splenderà il sole con pochi disturbi, favorendo un aumento delle temperature anche al sud.

Questa situazione di infiltrazioni umide da ovest (non si tratterà di vere e proprie perturbazioni) continuerà anche nelle giornate successive; ecco la situazione attesa per venerdi 26 marzo:

Bel tempo al sud in un contesto mite; nubi sparse al centro senza fenomeni e qualche piovasco al nord-ovest, specie in Liguria, ma senza accumuli importanti. Temperature su standard primaverili complici le correnti di matrice meridionale.

