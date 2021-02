Meteo 7 giorni: ancora ALTA PRESSIONE, in lenta attenuazione dal week-end

L'alta pressione sta raggiungendo il suo culmine in queste ore. Nei prossimi giorni la figura stabilizzante tenderà progressivamente ad attenuarsi, ma prima di avere effetti tangibili nel campo della circolazione si dovrà aspettare almeno fino a metà della settimana prossima.

Fino alla giornata di venerdi 26 febbraio il cielo sarà sereno da nord a sud. Vi saranno banchi di nebbia sul mare ed a tratti sulle pianure del nord e nelle valli interne del centro, specie al primo mattino.

Il quadro termico sarà fuori norma e ciò determinerà un avanzamento dei processi vegetali con fioriture anticipate e lo sboccio di alcuni abbozzi fogliari.

Nel fine settimana i geopotenziali dovrebbero calare ed in parte anche le temperature, ma gli effetti dal punto di vista meteo saranno scarsi. Ecco infatti le previsioni per sabato 27 febbraio:

Come vedete, a parte una modesta nuvolosità al nord, specie sulle Alpi, per il resto non cambierà nulla. Avremo comunque una certa contrazione delle temperature massime anche se i valori resteranno ancora al di sopra della media da nord a sud.

Volgendo lo sguardo a prua, anche l'inizio della settimana prossima non sembra essere incline a cambiamenti. Ecco la mappa prevista per martedi 2 marzo:

Ancora alta pressione sull'Italia e sull'Europa centro-orientale. Non avremo più geopotenziali "folli" come stiamo avendo adesso, tuttavia il tempo resterà stabile da nord a sud, senza precipitazioni importanti. Al massimo potrebbe esserci un po' di nuvolosità sulle Isole e all'estremo sud, ma senza fenomeni. Temperature in ulteriore e lieve calo, ma sempre superiori alle medie.

RIASSUMENDO: fino a venerdi 26 febbraio soleggiato a parte nebbie al mattino su alcuni tratti di pianure e coste. Molto mite ovunque.

Sabato 27 e domenica 28 febbraio: qualche nube al nord, specie sulle Alpi, senza fenomeni, bello altrove. Lieve calo termico.

Da lunedi 1 fino a mercoledi 3 marzo ancora bel tempo a parte nubi sulle Isole e all'estremo sud, ma senza fenomeni. Ulteriore e lieve calo delle temperature.

