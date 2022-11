Meteo 7 giorni: altro ciclone verso il sud, poi maltempo possibile al NORD!

La depressione che ha colpito il sud nelle ultime ore, responsabile del disastroso alluvione di Ischia, si sta gradualmente indebolendo e a breve i fenomeni cesseranno su gran parte del Meridione. Lunedì il tempo sarà più stabile, ma si tratterà di una brevissima pausa a cui seguiranno altre ondate di maltempo di stampo atlantico che andranno a coinvolgere buona parte dello Stivale!

Il ciclone di fine mese, che si manifesterà tra 29 e 30 novembre, sarà nettamente più profondo e intenso di quello appena occorso al sud Italia. Come già annunciato in questo articolo si prospettano nuove piogge diffuse e forti, anche con temporali, su gran parte del Meridione. Piogge in arrivo, seppur più rapide e deboli, anche al centro Italia e al nordovest tra luned' sera e martedì mattina.

L'avvio di dicembre si rivelerà ancora perturbato: il 1° del mese gli straschici del ciclone di fine novembre saranno ancora evidenti al sud, mentre tra 2 e 4 dicembre il maltempo potrebbe tornare ad essere protagonista al nord e sull'alto Tirreno per effetto di un'altra perturbazione proveniente da ovest, discussa in questo articolo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 28 novembre: fenomeni sparsi residui al sud, nuovo peggioramento in arrivo sulle Alpi occidentali con fenomeni sparsi. Altrove tempo più asciutto. Temperature in calo.

Martedì 29 novembre: aria fredda in arrivo dal nord Europa, nuovo peggioramento sulle regioni del centro e del sud per mezzo di un altro ciclone in via di sviluppo nel basso Tirreno. Rapidi fenomeni al nord-ovest al primo mattino, con neve oltre 700 metri. Clima simil invernale!

Mercoledì 30 novembre: maltempo al sud e basso Adriatico, rischio nubifragi sui settori ionici. Migliora sul resto d'Italia. Temperature in calo.

Giovedì 1 dicembre: il nuovo mese parte con nubi, piogge sparse e clima freddo al sud. Più stabile ma sempre freddo al centro e al nord.

Venerdì 2 dicembre: residui fenomeni al sud, specie sui versanti ionici, più stabile altrove. Dalla sera nuovo peggioramento in avvicinamento al nordovest! Clima freddo con temperature sotto le medie!

Sabato 3 dicembre: possibile ondata di maltempo al nordovest e medio-alto Tirreno per l'arrivo di una perturbazione da ovest. Nevicate sulle Alpi a medio-alte quote.

Domenica 4 dicembre: residue piogge al nord e lato tirrenico, possibile graduale rinforzo dell'alta pressione.

