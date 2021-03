Meteo 7 giorni: altro che primavera! Invernate tardive ancora dietro l'angolo...

Il maltempo in spostamento dalle regioni centrali a quelle meridionali ci abbandonerà entro mercoledì, ma al suo seguito le correnti occidentali traghetteranno aria umida da ovest diretta verso le regioni settentrionali e l'alto Tirreno, foriere di un graduale peggioramento del tempo, che diverrà più netto tra giovedì sera e venerdì pomeriggio, quando un primo fronte transiterà al nord portando deboli piogge su Valpadana e sporadiche nevicate lungo l'arco alpino oltre i 1200m, rovesci su Levante ligure. Qui una mappa che illustra il passaggio piovoso di venerdì 12:

Nella notte su sabato 13 ritroveremo il fronte ormai indebolito tra Venezia Giulia e Toscana ma con effetti davvero molto circoscritti e marginali, come si può notare da questa mappa:

Nella giornata di sabato 13 il tempo migliorerà con il fronte che ormai totalmente sfrangiato raggiungerà innocuo il meridione, ma attenzione a domenica 14, quando un'altra perturbazione ci raggiungerà da nord-ovest interessando per qualche ora il nord con piogge e nevicate in montagna, avvettando aria umida sul Tirreno con annessi piovaschi, prima di fiondarsi in Adriatico e al sud nella giornata di lunedì 15, seguita da aria fredda che insisterà poi almeno sino a martedì 16.



Ecco la sequenza relativa allo schema barico e alle piogge attese per domenica e infine al calo termico previsto per la giornata di lunedì 15 a 1500m, guardate:

Forti venti da NNE investiranno il medio Adriatico e il meridione, acuendo la sensazione di freddo, mentre la neve seguiterà a cadere su Marche, Abruzzo e Molise a quote decisamente basse.

IN SINTESI il tempo sino a martedì 16 marzo:

mercoledì 10 marzo: piogge residue al sud al mattino, anche neve su Appennino lucano, molisano e calabrese oltre gli 800-900m, poi miglioramento, bello altrove, temperature minime in calo, massime in live rialzo.

giovedì 11 marzo: un po' di nubi al nord, specie su Alpi e Liguria con piovaschi sul levante ligure, bel tempo altrove ma con nubi in aumento sul Tirreno. Condizioni di tempo buono sul resto del Paese. Temperature in lieve aumento.

venerdì 12 marzo: al nord molto nuvoloso con piogge sparse e qualche debole nevicata al mattino su centro est Alpi oltre i 1200m, fenomeni più probabili su bassa Valpadana centro orientale e Liguria di Levante. Migliora ad ovest. Al centro nubi sul Tirreno, più sole sul medio Adriatico, al sud tempo buono ma con nubi in arrivo sulla Campania. Temperature in calo al nord nei valori massimi.

sabato 13 marzo: nelle prime ore bello al nord, nubi su Venezia Giulia e Toscana con qualche piovasco, nubi anche sul resto del centro, ma senza piogge. Nubi in spostamento verso il meridione ma senza fenomeni rilevanti. Temperature in aumento.

domenica 14 marzo: nubi al nord con piogge e rovesci, neve oltre i 1200m, migliora dal pomeriggio ad ovest, al centro peggiora nel pomeriggio con piogge e rovesci, tempo discreto al sud ma peggiora entro fine giornata. Temperature in calo al nord-est.

lunedì 15 marzo e martedì 16 marzo: bello al nord, instabile su medio Adriatico e meridione con rovesci di neve oltre i 500-700m in Appennino, tempo migliore sul Tirreno, temperature in calo.

