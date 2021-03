Meteo 7 giorni: altro che estate, a breve ci aspettano giorni turbolenti

Il sole che picchia come fosse maggio inoltrato, la vegetazione che esplode, la popolazione che fatica ormai a convivere con le mascherine e l'idea che ormai indietro non si torni più.



Invece il freddo, anche di tipo invernale, in aprile è assolutamente in agguato e ce ne darà probabilmente un saggio durante e soprattutto subito dopo le vacanze di Pasqua.



Sino a giovedì infatti tutto tranquillo, poi ecco, quasi all'improvviso, l'anticiclone che implode e le correnti da nord che si fanno strada sul bacino del Mediterraneo proponendo dapprima un carico di temporali sulle Venezie tra venerdì sera e l'alba di sabato, poi su gran parte del centro e del sud sino all'alba di domenica. Qui una mappa che segnala il momento più instabile del fine settimana di Pasqua, è il pomeriggio di sabato 3 aprile:

Il tutto accompagnato da un importante calo termico, anche se non sarà questa la vera svolta del periodo. Il vero cambiamento giungerà infatti da martedì 6 quando un'irruzione di aria artica marittima si presenterà alle porte dell'Italia, favorendo l'approfondimento di un minimo pressorio:

Questo determinerà una fase di maltempo spiccata su tutto il Paese ma più intensa al nord, dove non mancheranno anche nevicate a quote basse, sempre che la traiettoria della colata venga confermata così come viene vista ad oggi.

Il crollo termico sarà marcato e ci riporterà a condizioni simil invernali almeno per 48 ore. Seguite comunque tutti gli aggiornamenti perchè la situazione è fortemente evolutiva.

IL TEMPO in SINTESI sino a MARTEDI 6 aprile:

mercoledì 31 marzo: bel tempo e clima primaverile.

giovedì 1° aprile: al nord passaggi nuvolosi e verso sera qualche rovescio sui rilievi e sulle Venezie, per il resto tempo buono con cielo al massimo velato, lieve calo termico ma sempre mite.



venerdì 2 aprile: bel tempo al nord-ovest, al nord-est verso sera possibili rovesci o brevi temporali a carattere sparso, passaggi nuvolosi anche altrove con isolati rovesci lungo la dorsale appenninica, temperature invariate.

sabato 3 aprile: al nord-ovest nubi irregolari ma senza conseguenze ma con venti da est più fresche, instabili con temporali sul nord-est e sull'Emilia-Romagna, specie al mattino, instabile al centro e poi al sud con passaggio di rovesci, temporali con locali grandinate, colpi di vento e moderato calo termico.

domenica 4 aprile: al mattino presto rovesci sulla Puglia, variabile sul resto del sud, per il resto bel tempo ma clima più fresco, Pasqua comunque soleggiata.



lunedì di Pasquetta: dapprima bello, poi nubi in aumento sul Tirreno e al nord con rischio di rovesci dalla sera.



martedì 6 aprile: maltempo in arrivo tra nord e regioni tirreniche con piogge, temporali e neve anche a quote basse al nord, sensibile calo termico, locali grandinate in Sardegna, entro sera peggiora anche sul resto del Paese.

