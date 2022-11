Meteo 7 giorni: altre PIOGGE la prossima settimana, poi anche aria FREDDA per alcune regioni?

Mentre il maltempo continua ad interessare le regioni meridionali e del medio-basso Adriatico, diamo un'occhiata all'andamento meteorologico della prossima settimana, il quale sembra profilarsi leggermente più dinamico all'interno del Mediterraneo.

Tralasciando l'inizio di settimana, ovvero i giorni di lunedì 7 e martedì 8, nel quale non succederà praticamente nulla grazie ad un momentaneo rinforzo dell'anticiclone, passiamo subito ad analizzare i giorni successivi che sembrano poter ospitare maggior vivacità meteorologica.

Tra mercoledì 9 e giovedì 10 aumentano le possibilità di un passaggio perturbato sulle regioni del nord e dell'alto Tirreno, come già discusso stamattina in questo articolo. Il maltempo si manifesterà soprattutto su Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino alto Adige, Friuli, Toscana. Un po' più in ombra su Piemonte e Valle d'Aosta, ma qualche piovasco non dovrebbe mancare. Sul resto d'Italia saranno altre due giornate stabili e tutto sommato gradevoli in pieno giorno.

Successivamente, ovvero tra venerdì 11 e sabato 12, l'anticiclone potrebbe rinforzarsi seriamente su tutta l'Europa centro-occidentale, raggiungendo i massimi di pressione e geopotenziale tra Francia, Germania, Svizzera e nord Italia. In tal caso avremmo tempo molto stabile (a tratti nebbioso) sulle regioni del nord e parte del centro, mentre il sud ed il basso Adriatico farebbero i conti con refoli freddi provenienti dall'est Europa, i quali garantirebbero un netto calo termico ed anche note instabili disorganizzate.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 6 novembre: ultime piogge al sud con vento in rinforzo, soleggiato al nord. Temperature in calo o stazionarie.

Lunedì 7 novembre: anticiclone in nuovo rinforzo su tutta Italia e temperature in repentino aumento. Torna il Sole ovunque.

Martedì 8 novembre: stabile e soleggiato su tutta Italia, temperature in aumento ovunque.

Mercoledì 9 novembre: piogge al nordovest, in estensione al nordest entro sera. Stabile al centro e al sud con temperature in aumento. Temperature in aumento.

Giovedì 10 novembre: qualche piovasco al nordest, Liguria, Toscana. Stabile al sud. Temperature in lieve aumento ovunque.

Venerdì 11 novembre: anticiclone in rinforzo su gran parte d'Italia. Nebbie e nubi basse possibili in Val Padana, soleggiato altrove. Temperature stazionarie.

Sabato 12 novembre: aria più fredda dai Balcani in arrivo sul medio-basso Adriatico e al sud. Possibile locale instabilità (da confermare). Temperature in calo.

