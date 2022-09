Meteo 7 giorni: altra sferzata FREDDA dai Balcani, poi spunta la perturbazione atlantica!

L'inizio di settimana si sta rivelando stabile e tutto sommato gradevole nelle ore diurne dopo il sensibile calo termico occorso nel week-end. Il caldo intenso, tuttavia, è solo un lontano ricordo e con molta probabilità non tornerà più lungo lo Stivale, eccetto qualche fisiologica giornata più calda sulle isole maggiori.

Addirittura a metà settimana osserveremo un nuovo crollo delle temperature ad opera di correnti fredde balcaniche, pronte a regalarci almeno tre giorni fin troppo freddi per il periodo! Come anticipato in questo articolo è probabile un sensibile calo termico, fino a 8°C sotto le medie del periodo! L'instabilità sarà invece molto esigua, relegata principalmente al sud e sulle isole maggiori.

Il nord Italia, così come quasi tutto il lato tirrenico centro-settentrionale, resteranno alla finestra ad attendere precipitazioni degne di nota. Le possibilità circa il ritorno del maltempo salgono in corrispondenza del prossimo fine settimana: tra sabato sera e domenica potrebbe farsi largo una perturbazione atlantica sulla penisola iberica, sulla Francia e a seguire sulle regioni del nord e del centro.

Le probabilità sul ritorno della pioggia al nordovest sono in costante aumento, come si evince dalla mappa delle probabilità del modello GFS:

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 20 settembre: generalmente stabile su quasi tutta Italia eccetto qualche raro fenomeno al sud. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Mercoledì 21 settembre: possibile peggioramento a comincia dal medio Adriatico, in estensione entro sera al sud. Più secco al nord. Temperature in calo ovunque.

Giovedì 22 settembre: Piogge residue al sud, soleggiato altrove e clima molto fresco a tratti freddo di notte.

Venerdì 23 settembre: generalmente stabile su quasi tutta Italia eccetto isolati acquazzoni sulle isole maggiori. Temperature stazionarie.

Sabato 24 settembre: stabile su quasi tutta Italia e clima gradevole.

Tra pomeriggio e sera nubi in aumento al nord e Sardegna ma con rari fenomeni.

Domenica 25 settembre: possibile forte peggioramento al nordovest e Toscana con rischio piogge e temporali intensi. Più stabile e molto mite al sud.

Lunedì 26 settembre: maltempo al centro e al nordest, ipotesi peggioramento anche per il sud e momentaneo miglioramento al nordovest.

