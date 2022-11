Meteo 7 giorni: altra rapida dose di PIOGGE per alcune regioni, poi...

Quella in arrivo sarà una settimana poco perturbata e prevalentemente anticiclonica, ma avremo modo di commentare qualche disturbo di origine atlantica principalmente al nord, come già anticipato nei nostri precedenti editoriali.

In particolare tra 9 e 10 novembre un piccolissimo cavo d'onda proveniente da ovest attraverserà la Francia e si getterà nel mar Ligure dando vita ad instabilità sparsa, la quale andrebbe ad interessare Liguria, Piemonte orientale, Lombardia e gran parte del nordest. Insomma in questi due giorni avremo delle piogge sparse e qualche acquazzone, ma nulla di particolarmente intenso e persistente. Sul resto d'Italia ben poco da segnalare per quasi tutta la settimana, grazie ad un momentaneo rinforzo dell'anticiclone. Le temperature torneranno a crescere fino a sfiorare i 20-21°C nelle ore diurne.

E poi? Ecco che dal prossimo week-end le carte in tavola potrebbero nuovamente cambiare. Come anticipato in questo articolo l'anticiclone delle Azzorre potrebbe espandersi con forza su tutta l'Europa centro-settentrionale, favorendo la discesa di aria fredda dall'est Europa verso il Mediterraneo.

L'avvezione fredda andrebbe a coinvolgere principalmente il lato adriatico centro-meridionale ed il sud, dando vita a piogge sparse, locali forti acquazzoni, venti sostenuti ed un netto calo termico. Più secco invece al nord e sul medio-alto Tirreno.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 7 novembre: anticiclone in nuovo rinforzo su tutta Italia e temperature in repentino aumento. Torna il Sole ovunque.

Martedì 8 novembre: stabile e soleggiato su tutta Italia, temperature in aumento ovunque.

Mercoledì 9 novembre: piogge al nordovest, in estensione al nordest entro sera. Stabile al centro e al sud con temperature in aumento. Temperature in aumento.

Giovedì 10 novembre: qualche piovasco al nordest, Liguria, Toscana. Stabile al sud. Temperature in lieve aumento ovunque.

Venerdì 11 novembre: anticiclone in rinforzo su gran parte d'Italia. Nebbie e nubi basse possibili in Val Padana, soleggiato altrove. Temperature stazionarie.

Sabato 12 novembre: aria più fredda dai Balcani in arrivo sul medio-basso Adriatico e al sud. Possibile locale instabilità (da confermare). Temperature in calo.

Domenica 13 novembre: irruzione fredda dai Balcani verso il sud Italia ed il basso Adriatico. Piogge sparse e forti acquazzoni specie sui settori ionici. Più asciutto al nord e parte del centro. Temperature in netto calo.

