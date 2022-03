Meteo 7 giorni: altra ondata di FREDDO dall'est, spazzerà via la sabbia del deserto

Il promontorio di alta pressione sub-tropicale che sta avvolgendo tutta Italia sarà protagonista almeno fino a venerdì protando tempo relativamente stabile, un po' di nubi, tanto pulviscolo sahariano e soprattutto temperature più tiepide e superiori alle medie del periodo.

Saranno le regioni centrali e meridionali ad assaporare le prime temperature primaverili del mese di marzo, soprattutto tra giovedì e venerdì quando sfioreremo i 19-20°C. I venti di scirocco saranno altresì responsabili di addensamenti specie a ridosso dei monti, dove non escludiamo isolati piovaschi o nevicate.

La polvere sahariana, in sospensione in alta quota, sorvolerà l'Italia fino a venerdì come ben descritto in questo articolo.

Temperature sopra le medie a metà settimana, specie al sud:

Tra il week-end e l'inizio della prossima settimana ci sarà un nuovo cambio di scena a favore di condizioni meteorologiche più fredde e instabili. Un nuovo corridoio d'aria fredda si aprirà dall'est Europa fin sul Mediterraneo, favorendo un deciso calo termico e locale instabilità al sud e sul medio-basso Adriatico.Insomma ritorneremo nel pieno dell'inverno e purtroppo la siccità continuerà ad interessare tutto il nord ed il medio-alto Tirreno.

Le temperature scenderanno drasticamente sotto le medie del periodo, fino a 9°C sotto media al sud:

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Mercoledì 16 marzo: stabile su gran parte d'Italia, nubi medio-alte sul lato tirrenico e al nord ma senza fenomeni. Temperature in ulteriore aumento ovunque.

Giovedi 17 marzo: generalmente stabile da nord a sud, temperature stazionarie.

Venerdì 18 marzo: venti in rotazione dai quadranti nord-orientali, primi cenni di instabilità al sud e sul basso Adriatico. Temperature in calo.

Sabato 19 marzo: piogge e rovesci sparsi al sud, soleggiato al centro e al nord. Venti in rinforzo di grecale. Calo delle temperature ovunque.

Domenica 20 marzo: giorno dell'equinozio di primavera con possibile irruzione fredda dai Balcani verso il medio-basso adriatico e il sud. Piogge e acquazzoni sparsi, con fiocchi di neve sparsi in collina tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata. Stabile al nord e medio-alto Tirreno. Temperature in netto calo.

Lunedì 21 marzo: insistono fredde correnti nord-orientali con nevicate sparse a bassissima quota sul basso Adriatico e al sud. Più stabile altrove. Clima freddo e pienamente invernale.

Martedì 22 marzo: ancora freddo su tutta Italia, ma tempo via via più stabile sulle regioni meridionali.

