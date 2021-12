Meteo 7 giorni: altra irruzione artica in arrivo, poi FREDDO ancora protagonista?

Siamo alle porte di un marcato cambiamento delle condizioni del tempo a causa di un nuovo riassetto delle figure bariche a livello sinottico, tra Atlantico ed Europa: l'alta pressione delle Azzorre proverà ad espandersi su tutta l'Europa centro-occidentale nel corso del week-end e della prossima settimana, sbarrando la strada alle perturbazioni nord atlantiche.

Il tentativo, con altissima probabilità, andrà in porto e l'alta pressione riuscirà nell'intento di portare stabilità su tanti Paesi dell'Europa occidentale, compresa l'Italia. Sarebbe un passo fisiologico dopo oltre tre settimane di maltempo e perturbazioni quasi ininterrotte.

Tuttavia il ritorno dell'alta pressione non arriverà prima di una nuova irruzione artica, pronta ad invadere l'Italia tra venerdì e domenica a suon di piogge, venti freddi e nevicate (leggi l'approfondimento). Torneranno i fiocchi di neve a bassissima quota al nord dopo le nevicate dell'Immacolata: maggiormente coinvolte saranno bassa Lombardia, Liguria, cuneese ed Emilia Romagna, mentre il resto del nord resterà ai margini del peggioramento.

Centro e sud saranno senza dubbio le più colpite tra venerdì sera e domenica: avremo precipitazioni diffuse e a tratti abbondanti, con accumuli significativi su Sicilia, Calabria, Campania, Molise, Abruzzo e Marche.

La depressione, alimentata da aria fredda artica, porterà tantissima neve in Appennino soprattutto oltre gli 800 metri, con accumuli molto interessanti.

I fiocchi bianchi si spingeranno, tra sabato e domenica, fino a quote collinari sulle regioni centrali ed oltre 800 metri al sud.

Con l'inizio della prossima settimana si aprirà un periodo molto più stabile quasi per tutti, ma in un contesto sempre freddo e a tratti gelido (vedi mappa sopra). Con l'arrivo dell'alta pressione non avremo alcuna impennata delle temperature...anzi! Le minime saranno ben più basse di quelle attuali grazie all'irraggiamento notturno e a forti inversioni termiche in grado di regalare temperature molto rigide (fin sotto -3°C in pianura Padana e le zone interne del centro). Il nord, inoltre, farà i conti con foschie e nebbie a tratti dense e persistenti in grado di mantenere il clima ancor più gelido rispetto ad aree circostanti.

Inoltre ci saranno infiltrazioni fredde dall'est Europa in direzione del versante adriatico e del sud, che contribuiranno ancor di più a mantenere basse le temperature. Non escludiamo isolati piovaschi o nevicate sulle regioni meridionali tra mercoledì e giovedì.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Venerdì 10 dicembre: risveglio gelido al nordovest con minime fino a -4/-5°C sul basso Piemonte e bassa Lombardia a causa dell'irraggiamento notturno a cui si aggiungerà l'eventuale effetto albedo nelle località innevate. Nuove nevicate (deboli o moderate) in arrivo su Emilia Romagna, e Lombardia fino in pianura. Fiocchi a bassa quota su cuneese e Liguria. Forte peggioramento tra pomeriggio e sera su tutto il centro ed il sud con piogge e rovesci. Scendono le temperature.

Eloquenti le minime previste per venerdì:

Sabato 11 dicembre: depressione in formazione nel Mediterraneo, alimentata da fredde correnti artiche. Maltempo diffuso al centro e al sud, residue nevicate in Emilia Romagna a bassissima quota. Rischio nubifragi su Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Salento.Temperature in calo.

Domenica 12 dicembre: stabile e freddo al nord, maltempo che prosegue al centro e al sud. Temperature in calo.

Le piogge totali previste fino a domenica sera. Fenomeni diffusi e intensi al sud e medio Adriatico | (vedi tutte le mappe):

Lunedì 13 dicembre: residui fenomeni all'estremo sud, torna l'alta pressione al centro e al nord. Temperature in netto calo nelle minime.

Martedì 14 dicembre: stabile su gran parte d'Italia ma clima molto freddo specie di notte e all'alba. Alta pressione in rinforzo. Temperature stazionarie o in calo.

Mercoledì 15 dicembre: infiltrazioni fredde da est sotto l'anticiclone delle Azzorre, in rinforzo su tutta l'Europa centro-occidentale. Stabile su quasi tutta Italia eccetto isolati acquazzoni o nevicate in alta collina sul lato adriatico e al sud. Clima freddo.

Giovedì 16 dicembre: stabile su quasi tutta Italia, eccetto rari fenomeni al sud.

