Meteo 7 giorni: alta pressione protagonista fino a Natale, ma con qualche incertezza

È tutto pronto per il ritorno dell'anticiclone proprio nel periodo natalizio, quasi perfettamente in linea con l'andamento meteorologico degli ultimi anni.

L'anticiclone arriverà dopo un lungo periodo perturbato, iniziato a metà novembre, che è riuscito a placare la grande sete di pioggia che colpiva tante nostre regioni.

Ora, però, l'anticiclone tornerà ad essere protagonista delle nostre giornate e chi sperava in un bianco Natale (magari dopo aver letto le solite fake-news in giro sul web) dovrà prontamente ricredersi.

La prossima settimana sarà quasi interamente interessata dall'anticiclone africano, destinato a rendere l'aria molto stabile e a far salire le temperature oltre le medie su gran parte della penisola. Faranno eccezione i settori dove nubi basse e nebbie detteranno legge, come le valli e la pianura Padana.

In tutto questo mare di alta pressione, tuttavia, alcune regioni dovranno tenere a portata di mano l'ombrello a metà settimana! Come anticipato in questo articolo ci sarà una rapidissima incursione instabile da ovest che apporterà deboli piogge dapprima al nord e a seguire sui settori tirrenici. Si tratterà di un peggioramento di basso profilo, a cui seguirà un nuovo forte rinforzo dell'anticiclone africano.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 18 dicembre: residue nubi sul basso Adriatico con fenomeni sparsi. Nubi basse e nebbie al nord. Alta pressione in costante rinforzo. Temperature in calo.

Lunedì 19 dicembre: anticiclone su tutta Italia e tempo stabile ovunque. Nebbioso al nord e nelle valli.

Martedì 20 dicembre: stabile su tutta Italia, nebbie su pianure e valli, nubi basse sulle coste. Soleggiato in montagna! Temperature in aumento.

Mercoledì 21 dicembre: blanda perturbazione in arrivo. Nubi in aumento al nord con piogge sparse su Liguria, Lombardia, Alpi occidentali, in rapida estensione al nordest e Toscana. Dalla sera miglioramento da ovest. Temperature in calo.

Giovedì 22 dicembre: fenomeni residui sul medio-basso Tirreno, in rapida attenuazione in giornata. Stabile al nord. Temperature stazionarie.

Venerdì 23 dicembre: anticiclone su tutta Italia e assenza di piogge. Nebbie protagoniste su valli e pianure. Temperature stazionarie.

Sabato 24 dicembre: vigilia di Natale in compagnia dell'alta pressione. Nebbie e nubi basse al nord con clima molto freddo di notte.

