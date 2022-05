Meteo 7 giorni: ALTA PRESSIONE in agguato, ma diverse regioni faranno i conti con l'instabilità

Nubi, piogge e temporali avranno ancora vita lunga in Italia? Osservando gli ultimi aggiornamenti modellistici è evidente che le condizioni meteorologiche quasi autunnali in atto nel Mediterraneo andranno gradualmente affievolendosi grazie ad un nuovo rinforzo dell'alta pressione delle Azzorre.

Il fine settimana sarà senza dubbio instabile e perturbato, soprattutto al sud, ma a partire da lunedì l'anticiclone tornerà ad affacciarsi sulle regioni del nord e nel corso della settimana proverà ad inglobare anche le regioni centrali garantendo tempo nettamente più stabile ed un aumento delle temperature.

Discorso diverso per il sud Italia: qui l'influenza dell'attuale depressione potrebbe non terminare molto facilmente. Il nucleo fresco è letteralmente immobilizzato nel basso Mediterraneo e lo sarà per buona parte della prossima settimana andando inevitabilmente a condizionare il tempo sul Meridione. Le condizioni di tempo perturbato andranno man mano scemando, ma l'instabilità (soprattutto quella pomeridiana) sarà piuttosto frequente specie nelle aree interne.

Sul finire della prossima settimana l'anticiclone potrebbe spingere via queste correnti più fresche dal sud Italia, garantendo un miglioramento del tempo ed anche un aumento delle temperature.

Entro il prossimo fine settimana l'anticiclone potrebbe inglobare le regioni del sud, garantendo un miglioramento del tempo ed un aumento delle temperature davvero importante. In verità l'aumento termico comincerà già da mercoledì al nord, con picchi che sfioreranno i 30°C!

Tuttavia sussistono delle possibilità circa il ritorno di altre perturbazioni atlantiche sulle regioni del nord nel periodo 14-15 maggio. Su quest'ultimo punto ci ritorneremo nei prossimi articoli!

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 8 maggio: situazione pressochè invariata. Instabilità a macchia di leopardo sui settori interni, collinari e montuosi da nord a sud. Rischio nubifragi in Sicilia e bassa Calabria.Temperature stazionarie.

Lunedì 9 maggio: instabilità diffusa al centro e al sud, specie su Sicilia e Calabria. Isolati temporali al nord specie sui rilievi e colline. Temperature in lieve aumento.

Martedì 10 maggio: migliora al nord, ancora instabilità pomeridiana sul lato tirrenico e al sud.

Mercoledì 11 maggio: alta pressione in rinforzo su tutta Italia, isolati temporali sull'Appennino centro-meridionale. Temperature in aumento.

Giovedì 12 maggio: isolati temporali possibili in Sicilia, altrove anticiclone sempre più forte e temperature in aumento.

Venerdì 13 maggio: instabilità disorganizzata, con temporali anche forti, su Sicilia e Calabria. Fenomeni sparsi sulle Alpi e al nordovest. Alta pressione in graduale indebolimento.

Sabato 14 maggio: alta pressione in rinforzo anche al sud e ritorno del bel tempo su quasi tutta Italia. Isolati temporali possibili sulle Alpi.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località