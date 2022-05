Meteo 7 giorni: alta pressione africana in DIFFICOLTA', insidiosa goccia INSTABILE nel Mediterraneo

Gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici non lasciano più dubbi: la prossima settimana l'anticiclone africano subirà l'attacco di masse d'aria più fresche (in alta quota) e molto instabili che produrranno inevitabilmente tanti effetti nel Mediterraneo.

Il primo passaggio instabile arriverà tra lunedì e mercoledì e coinvolgerà in modo diretto il nord Italia. L'anticiclone si attenuerà improvvisamente lasciando spazio ad un teso fiume d'aria fresca e secca che investirà tutto il settentrione: il contrasto con l'aria molto calda e umida presente in pianura Padana sarà davvero notevole e potenzialmente dannoso. Il rischio più alto, infatti, riguarda l'arrivo di temporali intensi e localmente estremi sulle regioni settentrionali. Non escludiamo la formazione di supercelle, ricche di grandine e fortissime raffiche di vento, su Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto. Forti temporali e piogge abbondanti interesseranno l'arco alpino e prealpino già a partire da lunedì.

Non è tutto: nel prosieguo di settimana l'aria fresca (ribadiamo in alta quota) potrebbe isolarsi nel Mediterraneo riuscendo a portare instabilità anche sulle regioni centrali e meridionali. Il tutto si svolgerà in un contesto estivo, con temperature che rimaranno alte e sopra le medie del periodo. Al più è possibile un calo termico soprattutto al nord grazie all'arrivo degli acquazzoni e dei temporali.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 22 maggio: caldo che permane su tutta Italia, clima estivo ovunque. Massime fino a 35-36°C in pianura Padana e zone interne del centro e del sud. Temporali pomeridiani e serali sulle Alpi e a sprazzi sulla Val Padana occidentale.

Lunedì 23 maggio: alta pressione in graduale cedimento a partire dal nord, tornano temporali su Alpi e Prealpi. Fenomeni intensi possibili su Valle d'Aosta e Piemonte. Temperature stazionarie o in lieve calo, ma caldo ancora importante.

Martedì 24 maggio: irrompono rovesci e temporali diffusi. Instabilità in aumento anche nelle aree interne del centro. Temporali forti su Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, in estensione a Veneto ed Emilia. Temperature in graduale calo al nord, in aumento al centro e al sud.

Mercoledì 25 maggio: instabilità diffusa al nord con temporali intensi e rischio grandinate specie su Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino. Più stabile al centro e al sud, con temperature oltre 35°C nei settori interni.

Giovedì 26 maggio: probabile peggioramento anche al centro e al sud, con temporali localmente intensi nei settori interni. Instabilità sparsa ma localmente intensa al nord. Temperature stazionarie.

Venerdì 27 maggio: instabilità in aumento al centro e al sud, specie nelle ore pomeridiane. Fenomeni più isolati al nord. Temperature in lieve calo.

Sabato 28 maggio: possibile depressione a spasso nel Mediterraneo occidentale. Precipitazioni in aumento su Sardegna e al nord. Isolati temporali al centro.

