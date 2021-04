Meteo 7 giorni: almeno sino al Primo Maggio al nord PIOGGE frequenti, a tratti anche al centro, caldo al sud

La fine di aprile e l'esordio di maggio sarà caratterizzata da precipitazioni probabilmente frequenti al nord e marginalmente al centro, mentre il sud non dovrebbe sperimentare fenomeni di rilievo, anzi bearsi nel caldo anticipato determinato dalla risalita di una massa d'aria calda di origine nord africana.

Il momento più instabile del periodo si dovrebbe collocare nella giornata di sabato 1° maggio, quando al nord dovrebbe transitare un fronte freddo piuttosto incisivo, carico di rovesci e temporali anche intensi a partire da ovest, che domenica avrà uno strascico sul nord-est.



Anche al centro qualche nucleo temporalesco potrebbe transitare tra giovedì e sabato portando rovesci a macchia di leopardo tra Toscana, Sardegna e Lazio, mentre al sud solo alla fine della fase calda, tra domenica e lunedì potrebbe sopraggiungere qualche pioggia passeggera, tutta da verificare peraltro.



Per tutto l'intervallo di tempo in oggetto al nord si sperimenteranno temperature nel complesso nella media del periodo o leggermente al di sotto, mediamente al centro risulteranno appena superiori e al sud di alcuni gradi superiori alla media.



Ma vediamo insieme dove andrà a concentrarsi la pioggia da qui a sabato, questa è una mappa prevista per la giornata di giovedì 29, con i rovesci concentrati soprattutto al nord e marginalmente al centro:

Venerdì 30 aprile l'instabilità si rinnoverà al nord ma soprattutto a ridosso di rilievi e sulle alte pianure:

Sabato 1 ecco l'attacco del fronte freddo ai cieli del nord-ovest ma con fenomeni in progressivo trasferimento verso il nord-est con accumuli anche piuttosto rilevanti, poichè si tratterà in prevalenza di fenomeni temporaleschi:

Naturalmente la risalita della d'aria calda presente sul nord Africa verso il centro e il sud del Paese potrebbe inasprire la fenomenologia sul settentrione, del resto per fare il pieno di pioggia è necessario che ci siano contrasti di masse d'aria di origine diversa. Eccola nel momento di massima espansione verso nord nella notte tra venerdì 30 e sabato 1° maggio:

Domenica 2 maggio ancora un po' di instabilità al nord, temperature in calo e annuvolamenti irregolari tra il centro e il sud, forse lunedì qualche altra pioggia in arrivo da ovest, che potrebbe coinvolgere anche parte del centro e addirittura il sud, ma ancora da confermare.

IN SINTESI il TEMPO sino a MARTEDI 4 MAGGIO:

mercoledì 28 aprile: al nord nuvolosità irregolare con schiarite con fenomeni sporadici o assenti. Al centro un po' di instabilità con spunti temporaleschi locali nelle zone interne e montuose, segnatamente nel pomeriggio. Al sud qualche nube alta in un contesto soleggiato e molto mite, anche caldo nel pomeriggio.



giovedì 29 aprile: instabile al nord con rovesci anche temporaleschi nel pomeriggio sulle zone montane e pedemontane, più rari sulla bassa pianura; al centro solo fenomeni isolati in Appennino, bel tempo al sud e più caldo.

venerdì 30 aprile: instabile al nord con locali rovesci o brevi temporali, tempo migliore al centro, sereno e caldo al sud con punte di 30°C nelle zone interne.

sabato 1° maggio: peggiora con rovesci e temporali anche forti al nord a partire da ovest, un po' di variabilità al centro e un po' caldo, al sud sereno e punte di 29-30°C.

domenica 2 maggio: nuvolaglia al nord con locali rovesci pomeridiani, anche temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e prealpini, localmente sin sulla fascia pedemontana, tempo migliore al centro e al sud, fresco al nord, meno caldo anche al centro e al sud.

lunedì 3 maggio e martedì 4 maggio: evoluzione ancora incerta ma probabile transito di un nuovo corpo nuvoloso con locali piogge al nord e di un altro tra il medio e basso Tirreno con qualche piovasco passeggero al sud, ma da confermare.

