Meteo 7 giorni: almeno DUE perturbazioni in arrivo, ecco su quali regioni

L'autunno è pronto ad entrare in scena in modo piuttosto eclatante, principalmente sotto il profilo termico. A partire dal week-end le temperature subiranno una discesa davvero repentina, anche di oltre 10°C su tutta Italia.

Meno presenti invece le piogge, che come al solito continueranno a schivare le regioni nord-occidentali e la Sardegna (dove la siccità è tutt'altro che risolta) e a coinvolgere comunque in modo disorganizzato le regioni centrali, meridionali e nord-orientali.

Il motivo è dato dall'assenza delle perturbazioni atlantiche, mentre saranno protagoniste le perturbazioni artiche più fredde e più rapide, in grado di portare temperature inferiori alle medie del periodo e fenomeni localmente intensi e grandinigeni.

Sono attese, nei prossimi sette giorni, almeno due distinte perturbazioni abbastanza organizzate ma molto rapide: la prima tra venerdì sera, sabato e domenica mattina e sarà quella che sancirà il drastico calo delle temperature. In questo frangente ci aspettiamo piogge e temporali dapprima al nordest, con fenomeni anche intensi, e a seguire al centro e al sud in modo molto rapido e disorganizzato. I venti si rinforzeranno dai quadranti settentrionali, con raffiche a tratti di burrasca forte sul lato adriatico, mentre il caldo lascerà definitivamente l'Italia.

La seconda perturbazione è attesa tra lunedì e martedì ed anche in questo vedremo un maggior coinvolgimento del centro e del sud, mentre il nord resterà a guardare. Le temperature saranno comunque basse ovunque, soprattutto nelle minime come descritto in questo articolo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 16 settembre: resiste il caldo africano al sud, condizioni di instabilità al centro e al nord, specie su monti e colline.

Sabato 17 settembre: caldo insistente al sud con temperature oltre le medie almeno fino al pomeriggio. Temporali diffusi al nord e forte calo delle temperature per l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa. Entro sera più fresco anche al sud!

Domenica 18 settembre: crollo delle temperature su tutta Italia, l'irruzione artica porta venti forti e instabilità al sud. Più sereno al centro e al nord.

Lunedì 19 settembre: nuovo peggioramento al centro e sul lato adriatico, momentaneo miglioramento al sud tra mattina e pomeriggio. Temperature in ulteriore calo e clima fresco ovunque, a tratti freddo nella notte e all'alba.

Martedì 20 settembre: rovesci sparsi sul medio-basso Adriatico e al sud, venti di maestrale in rinforzo. Sereno al nord. Temperature stazionarie, fortemente sotto le medie del periodo.

Mercoledì 21 settembre: clima gradevole ma secco su gran parte d'Italia. Ventoso sul lato adriatico, qualche acquazzone o temporale al sud.

Giovedì 22 settembre: generalmente stabile con qualche fenomeno sparso al sud. Clima fresco ovunque.

