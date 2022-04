Meteo 7 giorni: almeno DUE perturbazioni con una breve pausa nel mezzo

Acquazzoni, temporali e nevicate domineranno la scena italiana nelle prossime 48 ore, grazie ad un autentico colpo di coda invernale caratterizzato dall'arrivo di un'imponente massa d'aria fredda di origine artica.

Il nucleo freddo si piazzerà nel Mediterraneo fino a domenica, generando un vortice di bassa pressione profondo e intenso, carico di instabilità per gran parte d'Italia. Le piogge e le nevicate interesseranno il nord in modo irregolare, così come le regioni tirreniche e parzialmente quelle del sud. (leggi maggiori approfondimenti sulla neve a bassa quota di sabato).

Nei primi giorni della prossima settimana vivremo una momentanea pausa dal maltempo organizzato, mentre non mancheranno occasionali note instabili soprattutto nelle ore pomeridiane al nord e nelle zone interne del centro. In particolare ci riferiamo ai giorni di martedì e mercoledì.

Poi, dopo questa breve pausa, un'altra perturbazione atlantica rischia di attraversare l'Italia da ovest verso est. Nei giorni di giovedì 7 e venerdì 8 potremo aver ancora bisogno dell'ombrello su tante regioni da nord a sud, mentre la neve tornerà a prediligere le alte quote grazie ad un generale aumento delle temperature.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Sabato 2 aprile: maltempo diffuso al nord e sul lato tirrenico, irruzione artica con piogge e nevicate in collina su nordovest e centro Italia. Fiocchi fino a 300-400 metri nelle zone interne di Toscana, Lazio, Umbria. Neve a 500-600 metri su Marche, Abruzzo, Molise, Campania. Fiocchi residui in Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta a quote di media collina. In assenza di fenomeni sarà facile assistere a netti aumenti della temperatura. Nevicate in montagna al sud.

Domenica 3 aprile: giornata invernale su tutta Italia con freddo e instabilità sparsa specie nelle ore pomeridiane. Temperature stazionarie.

Lunedì 4 aprile: generale attenuazione dei fenomeni ma tante nubi da nord a sud con pochi spazi di Sole. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Martedì 5 aprile: isolati piovaschi al centro, più stabile altrove. Il freddo artico si ritira rapidamente. Temperature in generale aumento.

Mercoledì 6 aprile: tempo nel complesso stabile al mattino e al pomeriggio, poi peggioramento possibile in serata per l'avvicinamento di una perturbazione da ovest. Piogge e temporali più probabili al centro Italia.Temperature in aumento.

Giovedì 7 aprile: perturbazione organizzata in arrivo dalla Spagna, possibilità di piogge estese su buona parte d'Italia, specie al centro e al sud con neve ad altissima quota.

Venerdì 8 aprile: ultimi fenomeni al centro e sul lato adriatico, tempo in rapido miglioramento grazie all'anticiclone.

