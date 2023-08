Meteo 7 giorni: Agosto si congeda col fresco, occhio ai primi di Settembre!

Il caldo africano è stato quasi totalmente spazzato via dall'Italia grazie all'arrivo di correnti nord-atlantiche molto più fresche che hanno generato un ciclone particolarmente produttivo in termini di precipitazioni. Le forti piogge hanno interessato soprattutto il nord-ovest e il Friuli Venezia Giulia, dove si registrano accumuli di pioggia localmente superiori ai 150 mm in poche ore.

Abbiamo dunque avuto a che fare con una perturbazione dai connotati più autunnali che estivi, e sembra che continuerà ad influenzare il tempo anche nelle prossime 72 ore in molte delle nostre regioni.

Entro la giornata di martedì, l'intera penisola beneficerà di un'aria più fresca, da nord a sud. Come già menzionato in questo articolo, negli ultimi due giorni di agosto, ci confronteremo con gli effetti residui di questo ciclone che nel frattempo avrà raggiunto il Mar Adriatico, dove gradualmente si esaurirà. Ci aspettiamo ancora piogge sparse e qualche improvviso acquazzone, magari accompagnato da tuoni, principalmente lungo le regioni adriatiche. Altrove, la tendenza è verso un miglioramento progressivo con il passare dei giorni, il tutto con temperature leggermente inferiori alle medie stagionali.

Nei primi giorni di settembre, sembra che la pressione possa gradualmente aumentare su tutta l'Italia e che anche le temperature possano seguire lo stesso trend, assestandosi attorno alle medie del periodo o leggermente sopra. Tuttavia, almeno fino al 3 settembre, il clima sarà caratterizzato da giornate piacevoli e notti fresche, senza episodi di caldo eccessivo.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Martedì 29 Agosto: rovesci e temporali specie al Nordest e localmente sulle Alpi occidentali. Instabile al centro Italia e localmente su Puglia, Campania, Calabria tirrenica. Clima più fresco ovunque.

Mercoledì 30 Agosto: residui temporali sparsi e acquazzoni sulle regioni adriatiche, migliora altrove. Clima gradevole.

Giovedì 31 Agosto: residui fenomeni isolati sul lato adriatico, più soleggiato altrove. Il clima sarà fresco ovunque.

Venerdì 1 Settembre: avvio del nuovo mese con tempo stabile e anticiclone in rinforzo, ma senza caldo eccessivo.

Sabato 2 Settembre: generalmente stabile su quasi tutta Italia, temperature in aumento al centro e al sud, ma senza eccessi. Locali temporali al Nordovest.

Domenica 3 Settembre: stabile su gran parte d'Italia e caldo nella norma di giorno, molto fresco di notte. Temperature in aumento al sud.

Lunedì 4 Settembre: possibile rinforzo dell'anticiclone africano specie al sud, con aumento delle temperature. Più instabile al nord.

