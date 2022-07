Meteo 7 giorni: acquazzoni e GRANDINATE probabili su diverse regioni dopo il grande caldo

L'anticiclone africano subirà un graduale indebolimento nel corso dell'ultima settimana di luglio, soprattutto sulle regioni settentrionali dove i temporali favoriranno un generale calo delle temperature.

Il caldo, tuttavia, non mollerà facilmente la presa! Come accennato poc'anzi in questo articolo avremo un calo termico più netto sul settentrione, ma nonostante questo resteremo in un contesto di "sopra media", ovvero con temperature superiori alle medie del periodo di circa 1-3°C. Insomma, anche durante l'ultima settimana di luglio potremo registrare temperature fino a 33-35°C in Val Padana.

Il calo termico sarà quasi inesistente al centro e al sud: qui le temperature si manterranno costantemente oltre i 3-5°C sulle medie del periodo, pertanto potremo registrare ancora temperature superiori ai 35-36°C nei settori interni, per quasi tutta la settimana.

Solo laddove arriveranno rovesci e temporali le temperature potranno scendere in modo più marcato, seppur per poche ore.

I temporali saranno ben presenti al nord da lunedì sera e per quasi tutta la settimana. Tuttavia ricordiamo che si tratterà di fenomeni disorganizzati, più probabili su monti e colline.

Qualche temporale pomeridiano farà visita anche alle aree interne del centro e del sud tra martedì, mercoledì e giovedì.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 25 luglio: anticiclone imponente al centro e al sud con caldo e afa eccezionali. Isolati forti temporali sul nordovest e arco alpino entro sera, ma sempre con temperature elevate. Temperature stazionarie.

Martedì 26 luglio: anticiclone su tutto il centro e il sud con caldo intenso e afoso. Temporali al nord con temperature sempre superiori alle medie del periodo. Temperature stazionarie.

Mercoledì 27 luglio: possibile instabilità al nord e zone interne del centro, in Puglia e Basilicata. Tempo generalmente stabile altrove. Temperature stazionarie o lievissimo calo.

Giovedì 28 luglio: possibile incremento dell'instabilità pomeridiana al centro e al sud, specie nei settori interni. Temperature stazionarie e sempre oltre le medie del periodo.

Venerdì 29 luglio: possibile nuovo forte peggioramento al nord con temporali diffusi e localmente molto forti. Stabile e caldo intenso al centro e al sud. Temperature in lieve calo al nord.

Sabato 30 luglio: caldo su tutto il Meridione, temporali frequenti al nord e calo delle temperature.

Domenica 31 luglio: generalmente stabile eccetto isolati temporali in montagna. Temperature stazionarie, ancora oltre le medie del periodo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località