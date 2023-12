Maltempo in arrivo a breve, ma dal week-end cambia tutto!

Una nuova perturbazione atlantica a breve irromperà sul Mediterraneo, dove agirà indisturbata per almeno 3 giorni, complice il sostegno di correnti più fredde provenienti dai Balcani che ci faranno vivere a tutti gli effetti un periodo spiccatamente invernale.

Per il nord Italia la perturbazione sarà davvero fugace, tanto che ci aspettiamo piogge e rovesci veloci solo nella giornata di mercoledì, per di più solo al nordest. Il nordovest resterà ai margini dei fenomeni.

La perturbazione si concentrerà principalmente su centro e sud, tra giovedì e sabato. Le fredde correnti nord-orientali faranno scendere ovunque le temperature, in maniera più marcata lungo le regioni adriatiche dove potremo imbatterci anche in isolate nevicate in alta collina lungo l'Appennino.

Passata questa perturbazione, tornerà con prepotenza l'anticiclone delle Azzorre, destinato a inglobare tutta l'Europa centro-occidentale. La perturbazione sarà dunque spazzata via verso est, mentre il tempo migliorerà su tutto lo Stivale già da domenica.

Le temperature saliranno gradualmente a partire dal nord, soprattutto in montagna, dove si prevedono anomalie piuttosto clamorose tra 17 e 19 dicembre.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 13 dicembre: nuova perturbazione in arrivo. Precipitazioni forti sulle Alpi di confine con neve in alta quota, maltempo anche al nordest. Più asciutto al nordovest.

Giovedì 14 dicembre: migliora al nord, peggiora su centro e sud con piogge diffuse. Temperature in calo.

Venerdì 15 dicembre: persiste il maltempo al sud e sul medio-basso Adriatico. Neve in Appennino. Temperature in calo.

Sabato 16 dicembre: ultimissimi fenomeni al sud, più stabile altrove. Forte anticiclone in arrivo.

Domenica 17 dicembre: potente anticiclone su tutta Italia e l'Europa centrale. Nebbie e nubi basse in Val Padana e lato tirrenico. Temperature in aumento al nord.

Lunedì 18 dicembre: anticiclone su tutta Italia, residui soffi freddi al sud e basso Adriatico. Temperature in netto aumento sulle Alpi.

Martedì 19 dicembre: anticiclone disteso sull'Europa centrale fino ad inglobare l'Italia. Temperature in aumento in quota, nebbie e nubi basse in pianura.

