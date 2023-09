Maltempo e tracollo delle temperature, che entrata in scena dell'Autunno!

La vasta perturbazione atlantica menzionata negli ultimi giorni è in rapido movimento verso l'Italia, dove darà luogoa un sensibile cambiamento del tempo nelle prossime ore, in particolar modo durante il weekend, il primo fine settimana d'autunno. Ricordiamo infatti che nella mattinata di sabato 23 settembre è atteso l'equinozio, che sancirà ufficialmente l'inizio della nuova stagione.

Per ironia della sorte, sarà un avvio di autunno da pieno autunno: questa perturbazione atlantica spazzerà via il caldo nordafricano e porterà a un crollo termico di oltre 10 °C su tutto lo stivale. L'umidità e l'afa saranno il carburante per numerosi acquazzoni e temporali che coinvolgeranno la penisola. Il maltempo sarà particolarmente intenso al Nord tra venerdì e le prime ore di sabato.

Successivamente, il focus si sposterà su Centro e Sud tra sabato pomeriggio e la giornata di lunedì. Tuttavia, i fenomeni più intensi si manifesteranno tra sabato pomeriggio e sera, quando un fronte freddo, carico di violenti temporali, attraverserà il centro e il sud dell'Italia. Questo fronte sarà alimentato sia dalle correnti calde di scirocco che da quelle più fresche nord-atlantiche. Con il passaggio di questo fronte instabile, non escludiamo la possibilità di nubifragi, raffiche di vento molto intense e localizzate grandinate.

Nei giorni successivi, tra domenica e metà della prossima settimana, questa perturbazione si concentrerà sul meridione e sul medio-basso Adriatico, portando variabilità, piogge sparse e acquazzoni sporadici, con temperature al di sotto della norma. La situazione sarà più clemente al Nord, dove l'anticiclone si rinforzerà e le temperature inizieranno gradualmente a risalire.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Venerdì 22 Settembre: tempo in peggiormento su gran parte del nord e del centro. Affluisce aria più fresca dalla Francia. Ultime ore di caldo al sud.

Sabato 23 Settembre: equinozio d'Autunno con fresco e maltempo su gran parte d'Italia. Crollo termico dalla sera anche al sud. Piogge al Nordest, rischio temporali violenti su centro e sud.

Domenica 24 Settembre: depressione nel cuore del Mediterraneo, maltempo diffuso su centro e sud con temperature in crollo sensibile. Miglioramento al nord.

Lunedì 25 Settembre: la depressione fugge via verso sud, ultime piogge sul Meridione, stabile altrove con temperature in aumento.

Martedì 26 Settembre: persistono piogge e rovesci al sud, con clima molto fresco. Più stabile al nord.

Mercoledì 27 Settembre: ultime note instabili al sud, da valutare un ritorno di fenomeni sparsi anche al nord. Temperature in lenta ripresa.

Giovedì 28 Settembre: probabile rinforzo generale dell'alta pressione, ma con clima gradevole di giorno e molto fresco di notte.

