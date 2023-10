L'anticiclone non molla, sette giorni da dimenticare!

L'autunno non decolla e ce lo dimostrerà chiaramente nel prosieguo della settimana e in tutta questa prima decade di ottobre, che avrà connotati più estivi che autunnali. Tutto merito di questo campo di alta pressione molto vasto che avvolge tutta l'Europa centro-occidentale e mantiene lontane tutte le perturbazioni atlantiche, e di conseguenza anche le condizioni meteo autunnali che in questo periodo dell'anno dovrebbero proliferare alle nostre latitudini.

Dunque, il prosieguo della settimana sarà molto stabile da nord a sud, eccezion fatta per qualche velatura al nord e qualche raro scroscio di pioggia in montagna durante le ore pomeridiane, ma nulla di eccezionale.

In tutta questa stabilità è chiaro che faremo ancora i conti con temperature superiori alle medie del periodo, in particolar modo al Nord e sul medio-alto Tirreno, dove si prospetta un fine settimana davvero piuttosto tiepido per il periodo. Addirittura, come già intravisto in questo articolo, potremmo registrare anomalie fino a 10 °C rispetto alle tipiche medie di inizio ottobre.

Eloquenti le temperature massime previste nella giornata di sabato 7 ottobre, con picchi di 26-28 °C nelle aree interne da nord a sud, mentre sulle aree costiere avremo qualche grado in meno; comunque, ci troveremo in un contesto molto piacevole e tardo-estivo.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Mercoledì 4 ottobre: velature in transito al nord, stabile ovunque e caldo diurno.

Giovedì 5 ottobre: stabile ovunque, anticiclone coriaceo su tutta Italia. Clima caldo di giorno.

Venerdì 6 ottobre: stabile ovunque, ancora anticiclone prepotente su tutta Italia e caldo diurno.

Sabato 7 ottobre: stabile su tutta Italia e temperature simil-estive. Possibili foschie e isolati banchi di nebbia su valli e pianure.

Domenica 8 ottobre: anticiclone invadente e ancora clima simil-estivo di giorno.

Lunedì 9 ottobre: poche variazioni, ancora anticiclone predominante su tutta Italia e temperature stazionarie.

Martedì 10 ottobre: anticiclone invadente, tempo stabile e clima tardo estivo da nord a sud.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località